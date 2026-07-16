AstiMusica, Giorgia ha incantato il pubblico con i suoi più grandi successi [VIDEO]

Standing ovation e applausi scroscianti, ieri sera, da parte dei quasi 3mila spettatori presenti in piazza Alfieri: il concerto di Giorgia, sul palco del festival AstiMusica, è stato un successo.

Palpabile l'affetto e il calore del pubblico del suoi confronti, cui la cantante romana ha risposto offrendo un concerto che ha ripercorso i 30 anni della sua carriera, tra grandi successi e alcune cover. Apparsa sul palco vestita di nero e accompagnata dalla sua band, ha cominciato proponendo brani come "Senza confine", "E c'è ancora mare", e "Gocce di memoria", affiancata da una scenografia e una grafica di altissimo livello che cambiava a seconda del brano.

Dopo le prime canzoni, spazio al dialogo con il pubblico, durante cui ha dimostrato molta simpatia, empatia e autoironia, scherzando sulle gaffe che diceva di aver fatto con alcuni spettatori e sul fatto che dopo quella parentesi di conversazione e saluti non si sarebbe più ricordata nulla.

«Lo sapevate, quando avete comprato il biglietto, che ci sarebbe stata la partita?», ha essordito sorridendo. Per poi fare un riferimento al maltempo di ieri pomeriggio. «Devo dire che la natura, giustamente, sta mostrando quando le abbiamo rotto le scatole, ma secondo me noi le stiamo simpatici. Alle 18.30 pioveva, io ero molto agitata per il vostro investimento economico rispetto a questo show, ma ora siamo qua ad onorare il nostro incontro».

Ha poi conversato con i fan giunti sotto il palco per consegnare omaggi (ad esempio un carillon, in tema con la sua canzone del 2025), disegni, lettere o mostrare cartelloni realizzati appositamente. Tra loro Luca Garbin e Nicholas Utelle di Asti. Garbin, fan di Giorgia seduto in prima fila, ha mostrato il cartellone con la scritta "Grazie per averci uniti", chiedendo poi espressamente a Giorgia di cantare al matrimonio con il fidanzato Luca, seduto vicino a lui. Matrimonio di cui non è ancora stata fissata la data, ma che è comunque in programma.

Luca Garbin e Nicholas Utelle

Standing ovation del pubblico dopo "E poi", cui sono seguite "Tolto e dato", tratta dall'ambum "Oronero" del 2016, e alcune cover («Da un po' di tempo amiamo omaggiare diversi artisti», ha spiegato Giorgia), tra cui "Vento di passione" di Pino Daniele, proposte insieme ai talentuosi cantanti e coristi Diana Winter e Andrea Faustini, accompagnati solo dal quartetto d'archi o da tutti i musicisti sul palco.

Entusiasmo del pubblico alle stelle, poi, per i brani "Come saprei", che l'aveva consacrata vincitrice nel 1995 al festival di Sanremo, "Marzo", "Io fra tanti", "Di sole e d'azzurro" e, ovviamente, in chiusura di serata, "La cura per me", brano arrivato sesto al festival della canzone italiana del 2025 e che ha registrato un notevole successo. Un brano cantato insieme agli spettatori, molti dei quali si sono assiepati sotto il palco per un abbraccio ideale con la "loro Giorgia".

Foto della cantante non presenti perché l'organizzazione non ha dato il permesso ad effettuare il servizio fotografico