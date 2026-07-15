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Un tartufo nero in omaggio ai Pooh prima del concerto

A consegnarlo Aldo Alessandria con Michele Martinetti, titolare della Cremeria Alfieri, insieme al figlio Lorenzo

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

15 Luglio 2026 12:13:56

Un tartufo nero in omaggio ai Pooh prima del concerto

Un omaggio ai Pooh prima del concerto di lunedì sera, una delle date del festival AstiMusica, in programma fino a martedì 21 luglio in piazza Alfieri.

Protagonisti Michele Martinetti, titolare della Cremeria Alfieri che si affaccia proprio sulla piazza in cui è in corso il festival, insieme al figlio Lorenzo e ad Aldo Alessandria, cliente della cremeria, che ha procacciato un tartufo nero da 110 grammi proprio per omaggiare lo storico gruppo che ha fatto tappa ad Asti per il tour che celebra i 60 anni di carriera.

"Siamo andati a consegnarlo nel backstage prima del concerto, alla presenza di alcuni membri dello staff", racconta Michele Martinetti. "I Pooh sono stati molto felici e si sono dimostrati veramente simpatici e cordiali".

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Ieri sera il concerto nell'ambito del tour estivo "Pooh 60 – La nostra storia – Estate", che ha visto sul palco Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli

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