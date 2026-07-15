«Racconto una storia che ha segnato il Paese, simbolo di 30 anni di sequestri»

«Racconto una storia di cronaca che ha segnato il Paese, inedita rispetto al lavoro svolto finora».

Così il giornalista Stefano Nazzi parla del tour "Indagini live 2026", che farà tappa ad AstiMusica in piazza Alfieri venerdì 17 luglio dalle 21.30, continuando un percorso lungo l’Italia che conferma un’accoglienza straordinaria da parte del pubblico.

Il successo di Stefano Nazzi e delle tournée 2024 (con il caso del Circeo) e 2025 (sul tema del mostro di Firenze), che complessivamente hanno raccolto oltre 90mila presenze tra teatri e rassegne estive, ha spinto moltissimi fan a domandare quale sarebbe stato il caso protagonista della nuova stagione dello spettacolo.

Come ha raccontato lo stesso Nazzi, «è una storia diversa da quelle trattate nei precedenti tour e nel podcast. Racconto una storia di cronaca che ha segnato il Paese, ma inedita rispetto al lavoro svolto finora».

Chi ha avuto modo di partecipare alle prime date non è potuto di certo uscire indifferente dal racconto di un pezzo di storia dell’Italia, trent’anni (dal 1969 al 1998) di rapimenti durante i quali sono state sequestrate 694 persone (564 uomini e 130 donne, tra cui 30 bambini).

Accanto a Stefano Nazzi si conferma la squadra composta da Marco Iacomelli (regia), Massimiliano Perticari (regia associata) e Stefano Tumiati (musiche).

Lo stile narrativo di Nazzi è la sua impronta più riconoscibile, caratterizzata da oggettività e approfondimento. Giornalista, si è sempre occupato di cronaca, seguendo i casi più conosciuti e di maggiore risonanza, ma anche vicende meno note. Oggi racconta la cronaca e l’attualità per il Post. È ideatore e autore di "Indagini", ai primi posti delle classifiche dei podcast, e di "Altre indagini", sempre per il Post. Per Mondadori ha pubblicato "Il volto del male" (2023), "Canti di Guerra. Conflitti, vendette, amori nella Milano degli anni Settanta" (2023) e "Predatori. I serial killer che hanno segnato l'America" (2025).

La scorsa estate Nazzi ha debuttato con successo in prima serata su Rai 3 con "Il caso" (prodotto da Ballandi). Da poche settimane è disponibile su Substack la newsletter settimanale "Impronte", uno spazio dove continuare a condividere riflessioni, analisi e domande dietro i casi di cronaca.



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