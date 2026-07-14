AstiMusica, Fiorella Mannoia canta i brani più celebri di Ivano Fossati e Fabrizio De André

C’è anche il festival AstiMusica - stasera (martedì) dalle 21.30 in piazza Alfieri - tra le numerose tappe della tournée “Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve”, il progetto live con cui Fiorella Mannoia dà voce, con la sua inconfondibile sensibilità, ai brani più celebri e amati di Ivano Fossati e Fabrizio De André.

La tournée ha preso il via con un doppio appuntamento a Genova, lo scorso fine giugno all’Arena del Mare del Porto Antico: un palco affacciato su quel mare che ha visto nascere e ispirare due dei più grandi e influenti cantautori cui il progetto è dedicato.

La tournée ha preso vita nel trentennale di “Anime salve”, pietra miliare della musica italiana e ultimo lascito creativo di Fabrizio De André, realizzato insieme a Fossati e pubblicato nel 1996. Dal ricordo dei brani indimenticabili di quell’album – insignito della Targa Tenco – ai successi più amati e già intrecciati al repertorio di Fiorella Mannoia, fino a nuove interpretazioni di capolavori dei due maestri, la tournée è un omaggio sentito e profondo ad un’eredità artistica e culturale che continua a risuonare nel cuore di intere generazioni.

LA CARRIERA

Raffinata, caparbia, dalla vocazione innata per l’interpretazione d'autore, la storia artistica di Fiorella Mannoia è un’ascesa iniziata al Festival di Castrocaro nel 1968. Dai primi passi con l'album “Mannoia Foresi & Co” del 1972 alla consacrazione sanremese negli anni '80 - con brani iconici come “Caffè nero bollente”, “Come si cambia” e l’intramontabile “Quello che le donne non dicono” - la cantante romana ha saputo costruire una carriera segnata da un’evoluzione costante e da un legame profondo con il pubblico.

Al centro di questo percorso c'è un'affinità elettiva con i più grandi nomi della canzone italiana, a partire dallo storico sodalizio con Ivano Fossati. Inaugurato nel 1988 con la celebre “Le notti di maggio” (con cui la Mannoia vinse il premio della critica a Sanremo), il connubio con il cantautore genovese ha regalato capolavori come “I treni a vapore” e la suggestiva “L'amore con l'amore si paga”, proseguendo fino alle collaborazioni più recenti negli album “Il movimento del dare” e “Combattente”.

Ivano Fossati rappresenta quindi, insieme a Fabrizio De André, un perno cruciale nella vita musicale della Mannoia, culminato con la tournée che la porterà appunto ad Asti.

Oltre a queste collaborazioni chiave, la discografia di Fiorella è impreziosita dal lavoro con maestri del calibro di Francesco De Gregori, Lucio Dalla (a cui ha dedicato il fortunato progetto tributo “A te”) e Pino Daniele. In parallelo alla musica, l'artista ha saputo sperimentare il cinema e la conduzione televisiva. Ma è soprattutto l'impegno sociale a definirne l'anima: attiva sostenitrice dei diritti e della lotta contro la violenza sulle donne, è stata promotrice delle grandi manifestazioni benefiche “Una nessuna centomila”.



Biglietti su TicketOne e altri circuiti autorizzati.

Il festival

Il festival AstiMusica continuerà fino al 21 luglio, sempre dalle 21.30 in piazza Alfieri.

Ecco i protagonisti dei prossimi appuntamenti: domani (mercoledì) la nota cantautrice Giorgia; giovedì 16 luglio i Bluvertigo. E ancora, venerdì 17 luglio il giornalista Stefano Nazzi, mentre sabato 18 luglio si terrà la serata gratuita "Voglio tornare negli anni '90". Chiuderà il festival, martedì 21, Morrissey.



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