Cena a base di hamburger da "Viotti" per Francesco Facchinetti e Daniele Battaglia

Curiosità
14 Luglio 2026 12:23:00
Alberto Viotti tra Daniele Battaglia e Francesco Facchinetti
Nuovi clienti d'eccezione per il "Viotti - Ristorante & burger house" di via Cavour ad Asti, nei giorni in cui la città sta vivendo il festival AstiMusica. Dopo aver accolto sabato scorso Piero Pelù e il batterista dei Litfiba Luca Martelli, ieri sera il titolare del ristorante, Alberto Viotti, ha visto entrare nel locale il cantante Francesco Facchinetti e il conduttore radiofonico Daniele Battaglia, ad Asti in occasione del concerto dei Pooh che, ieri sera, ha visto sul palco i loro padri (rispettivamente Roby Facchinetti e Dodi Battaglia) insieme a Red Canzian e Riccardo Fogli.
"Francesco Facchinetti e Daniele Battaglia cercavano un locale in cui cenare - racconta il titolare, Alberto Viotti - e, grazie al passaparola in piazza Alfieri, sono arrivati da me. Accompagnati da due amici dello staff, hanno cenato ad un tavolo in mezzo agli altri clienti optando per un menu a base di hamburger. Si sono dimostrati molto simpatici, cordiali, rispettosi e disponibili nei confronti dei clienti che si sono avvicinati per scambiare due parole o scattare un foto. Personalmente ho scherzato con loro e abbiamo chiacchierato dell'Inter, squadra per la quale tifiamo".
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058