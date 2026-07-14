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Cena a base di hamburger da "Viotti" per Francesco Facchinetti e Daniele Battaglia

Ieri sera prima del concerto dei Pooh in piazza Alfieri nell'ambito del festival AstiMusica

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

14 Luglio 2026 12:23:00

Cena a base di hamburger da "Viotti" per Francesco Facchinetti e Daniele Battaglia

Alberto Viotti tra Daniele Battaglia e Francesco Facchinetti

Nuovi clienti d'eccezione per il "Viotti - Ristorante & burger house" di via Cavour ad Asti, nei giorni in cui la città sta vivendo il festival AstiMusica. Dopo aver accolto sabato scorso Piero Pelù e il batterista dei Litfiba Luca Martelli, ieri sera il titolare del ristorante, Alberto Viotti, ha visto entrare nel locale il cantante Francesco Facchinetti e il conduttore radiofonico Daniele Battaglia, ad Asti in occasione del concerto dei Pooh che, ieri sera, ha visto sul palco i loro padri (rispettivamente Roby Facchinetti e Dodi Battaglia) insieme a Red Canzian e Riccardo Fogli.

"Francesco Facchinetti e Daniele Battaglia cercavano un locale in cui cenare - racconta il titolare, Alberto Viotti - e, grazie al passaparola in piazza Alfieri, sono arrivati da me. Accompagnati da due amici dello staff, hanno cenato ad un tavolo in mezzo agli altri clienti optando per un menu a base di hamburger. Si sono dimostrati molto simpatici, cordiali, rispettosi e disponibili nei confronti dei clienti che si sono avvicinati per scambiare due parole o scattare un foto. Personalmente ho scherzato con loro e abbiamo chiacchierato dell'Inter, squadra per la quale tifiamo".

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Ieri sera il concerto nell'ambito del tour estivo "Pooh 60 – La nostra storia – Estate", che ha visto sul palco Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli

Piero Pelù a pranzo da "Viotti ristorante & burger house"

Alla sera il rocker ha espressamente richiesto al locale di portargli la cena nel backstage prima del concerto con i Litfiba, nell'ambito del festival AstiMusica

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