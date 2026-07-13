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Piero Pelù a pranzo da "Viotti ristorante & burger house"

Alla sera il rocker ha espressamente richiesto al locale di portargli la cena nel backstage prima del concerto con i Litfiba, nell'ambito del festival AstiMusica

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

13 Luglio 2026 14:50:26

Piero Pelù a pranzo da "Viotti ristorante & burger house"

Alberto Viotti con Piero Pelù

Cliente d'eccezione, sabato scorso a pranzo, al "Viotti ristorante & burger house" di via Cavour ad Asti. Seduto al tavolo, infatti, era presente il rocker Piero Pelù (che alla sera è poi salito sul palco di piazza Alfieri per il concerto dei Litfiba), insieme al batterista Luca Martelli. "Con loro - racconta Alberto Viotti - anche una ragazza dello staff che è entrata per prima e, quando ha visto che avevamo a disposizione una piccola sala riservata con un unico tavolo, ha chiesto se poteva essere occupato da tre persone anche se era da cinque posti. Senza sapere chi fosse, ho risposto di sì. E quando ha chiamato gli altri commensali, ho avuto la gradita sorpresa".

Durate il pranzo Piero Pelù ha scambiato alcune battute con il ristoratore, accettando anche di scattare un foto insieme. "Ma non è finita lì", continua Viotti. "Alla sera, infatti, sono stato contattato dallo staff del festival AstiMusica per portare la cena a Piero Pelù nel backstage, prima del concerto. Mi hanno riferito, infatti, che era rimasto soddisfatto e aveva chiesto espressamente di poter gustare ancora i miei piatti a cena. Una bella soddisfazione".

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