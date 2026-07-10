AstiMusica, si balla con la serata ad ingresso gratuito "Maledetta nostalgia"

Dopo il successo del concerto dei OneRepublic protagonisti ieri sera (giovedì), il festival AstiMusica inaugura il weekend con una serata ad ingresso gratuito. Stasera, venerdì, dalle 21.30 in piazza Alfieri, spazio a "Maledetta nostalgia". Dai grandi successi degli anni '80, '90 e 2000 alle sigle dei cartoni animati e delle serie televisive che hanno segnato l'immaginario collettivo, ogni brano si proporrà come occasione per cantare, ballare e rivivere emozioni condivise.

Il festival, organizzato dal Comune di Asti con Mister Wolf e Audere, proseguirà fino al 21 luglio.

Domani (sabato) saranno protagonisti i Litfiba, con una data del tour “Quarant’anni di 17 Re” che celebra una carriera leggendaria. La band riproporrà i brani dello storico album insieme ai grandi classici che hanno segnato la storia del rock italiano, con l’energia che caratterizza da sempre il loro percorso artistico.

Domenica 12 luglio sarà il turno di Salmo, tra i rapper più influenti della scena musicale italiana, per uno spettacolo dal forte impatto sonoro e visivo, che vede in scaletta brani tratti dai suoi album più rappresentativi, incluso il nuovo progetto “Hellvisback 10 years later”.

Lunedì 13 luglio in piazza Alfieri arriveranno i Pooh, storica band italiana che da sessant’anni accompagna intere generazioni con la sua musica. Con una data del tour “Pooh60 – La nostra storia”, la band proporrà uno spettacolo che ripercorre i successi e i momenti più iconici della sua storia, attraverso scenografie, grafiche e immagini pensate per celebrarne la carriera.

Il festival proseguirà martedì 14 luglio con Fiorella Mannoia che proporrà lo spettacolo “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: anime salve”. Il concerto celebra i 30 anni dell’album, appunto “Anime salve” di Fabrizio De André e Ivano Fossati, ripercorrendo i brani più amati dei due grandi cantautori insieme ai successi del repertorio della Mannoia per una serata dedicata alla grande canzone d’autore italiana.

Mercoledì 15 luglio si esibirà Giorgia, una delle voci più riconoscibili della musica italiana, pronta a coinvolgere il pubblico con i suoi più grandi successi e i brani tratti dal suo ultimo album “G”. La performance sarà un viaggio intenso tra melodia, emozione ed eccezionali interpretazioni vocali.

Giovedì 16 luglio in piazza Alfieri la prima data estiva del tour dei Bluvertigo, uno dei gruppi più innovativi e influenti del panorama musicale italiano. Con un sound che unisce rigore tecnico e ironia pungente, la band proporrà un concerto di brani storici e nuovi arrangiamenti, confermando la sua eclettica identità artistica.

Venerdì 17 luglio una parentesi tra i concerti con il giornalista Stefano Nazzi, protagonista di una data del tour “Indagini live 2026”, il progetto teatrale che porta sul palco le sue narrazioni di cronaca nera. Lo spettacolo ripercorre casi e vicende che hanno segnato l’immaginario collettivo attraverso un racconto dal forte impianto narrativo.

Il giorno successivo, sabato 18 luglio, l’ultima serata gratuita con “Voglio tornare negli anni ‘90”, lo show revival che trasformerà piazza Alfieri in una pista a cielo aperto, tra dj set, performance live ed effetti scenici dedicati alle hit che hanno segnato l’immaginario pop e dance degli anni ’90.

Il festival terminerà martedì 21 luglio con Morrissey, tra le voci più iconiche e influenti del pop britannico, che porterà sul palco un repertorio che ripercorre sia l’esperienza con i The Smiths sia la sua carriera solista, da “There is a light that never goes out” a “Everyday is like sunday”.

Da ricordare, infine, che questo weekend, sotto i portici di piazza Alfieri, è possibile visitare la Fiera del Disco, realtà di riferimento per i collezionisti di vinili, CD e rarità musicali, organizzata in collaborazione con Ernyaldisko. La fiera si tiene dalle 10 alle 19 da oggi a domenica 12 luglio ad ingresso gratuito.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.