Salmo, ad AstiMusica un concerto unico tra brani cult e novità

Archiviata la grande “traversata live” del 2025, Salmo porta la sua energia sui palchi nazionali e internazionali anche quest’anno.

Dallo scorso giugno è ospite dei principali festival estivi italiani, tra cui AstiMusica. Sarà infatti protagonista sul palco di piazza Alfieri domenica 12 luglio dalle 21.30 (biglietti su TicketOne e altri circuiti autorizzati).

A chiudere la stagione le nove date europee, in programma nel mese di novembre, da Bruxelles a Londra.

Nella scaletta dei concerti 2026 non mancheranno le tracce di “Hellvisback 10 years Laster”, per un’esperienza unica tra brani cult e novità musicali.

Pubblicato lo scorso aprile per Sony Music Italy, l’album è al contempo celebrazione del decennale di “Hellvisback” - il disco culto che nel 2016, andando deliberatamente in controtendenza rispetto alle mode dominanti dell’anno, ha ridefinito suoni, linguaggi e ambizioni della scena rap italiana - e un nuovo grande snodo del suo percorso artistico a quasi un anno di distanza dall’uscita di “Ranch”, già disco di platino.

Interamente prodotto da Salmo, “Hellvisback 10 years later” riporta al centro le tracce di un disco unico nel suo genere (comprese le due arrivate con la Platinum Edition) per riaffermare come certe opere appartengano ad una tensione artistica in continua evoluzione, e si spinge ancora più avanti con tre brani inediti (“10 Ad”, “Crackers” e “Eclissi”). Tre nuovi tasselli per dare sviluppo alla storia di Hell - cresciuto, cambiato, ma rimasto fedele alla sua natura di disturbatore, incapace di piegarsi e sempre pronto a mettere sotto esame la società - e chiudere definitivamente l’arco temporale e il progetto nel suo insieme.

Il nuovo progetto ha conquistato fin da subito la posizione numero uno della Top 100 Album & Compilation, piazzandosi inoltre sul gradino più alto della Top 20 cd, vinili e musicassette.

L’album prende forma anche in un nuovo artwork che richiama l’iconografia originaria per reinterpretarla. L’elemento della maschera, che ritorna come simbolo chiave, si inserisce in una nuova estetica - curata nei minimi dettagli dallo stesso Salmo - che filtra il passato attraverso dieci anni di evoluzione personale e artistica.

«Questa maschera non mi nasconde, mi rivela», spiega Salmo in “La festa è finita”. L’aver realizzato, dieci anni dopo, una rielaborazione contemporanea della maschera di Hell per le nuove tracce dell’album, rispecchia la stessa filosofia di allora: quella maschera di teschio non rappresenta un elemento scenico o un artificio estetico, ma un mezzo attraverso cui esprimere liberamente ogni pensiero, anche il più crudo, raccontando senza filtri ciò che si ha dentro. Indossarla permette a Salmo di sentirsi davvero sé stesso, di essere ciò che vuole, senza compromessi: una forma di libertà.

Eclettico, anticonformista, provocatorio, Salmo - sette album in studio e tre dischi dal vivo - è stato il primo artista rap in assoluto ad esibirsi da solista allo Stadio San Siro, il 6 luglio 2022. Artista dalle molte sfaccettature, sfugge costantemente alle etichette.

Dopo aver cambiato le regole del gioco, nel 2025 Salmo ha fatto il suo ritorno sulle scene musicali pubblicando l’album “Ranch”. A settembre dello scorso anno è stato inoltre protagonista della data-evento “Lebonski Park”, che ha richiamato oltre 40mila persone alla Fiera Milano Live. Evento che, quest’anno, troverà spazio nella sua Sardegna.

Da ricordare, poi, che Salmo ha esplorato nuovi linguaggi anche come attore e music supervisor con “Blocco 181” e con “Gangs of Milano – Le nuove storie del blocco”, la serie Sky Original dove è tornato nei panni di Snake. Sempre in quest’ottica, nel novembre 2024 ha pubblicato “Sottopelle” (Mondadori), il suo primo libro, un racconto crudo e viscerale che offre uno sguardo inedito e senza filtri sul suo mondo interiore.