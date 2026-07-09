AstiMusica, sale l'attesa per il concerto dei OneRepublic: i primi fan davanti ai cancelli [FOTO E VIDEO]

Sale l'attesa per il concerto dei OneRepublic, pronti a salire stasera (giovedì) sul palco di AstiMusica, in piazza Alfieri ad Asti. Stamattina alle 6.30, infatti, sono arrivate davanti all'ingresso le prime due fan, in modo da assicurarsi un posto in prima fila avendo in tasca il biglietto per il primo settore. Sono Cristiana Moro, estetista di Villanova, fan sfegatata della band americana, che ha trascinato l'amica Nadia Lattore di Castelnuovo Don Bosco. «Dovevo andare a vederli lo scorso ottobre a Milano - racconta Cristiana - ma poi ho avuto un imprevisto e non sono riuscita. Non vedo l'ora che inizi il concerto».

Alle 8 sono poi arrivate Beatrice Caria, 24 anni, con la mamma Lara, entrambe appassionate della musica di Tedder e compagni. «Sono volata direttamente dall'Australia, dove vivo da due anni lavorando come cameriera nei ristoranti italiani - spiega - per assistere al concerto, dando appuntamento a mia mamma, con cui condivido questa passione, che invece è arrivata dalla provincia di Nuoro. Dopodiché trascorrerò due settimane a casa, in Sardegna, per poi tornare in Australia. In sostanza, ho fissato le ferie estive sulla base di questo concerto. Era dieci anni che cercavo di vedere i OneRepublic suonare dal vivo». E sul componente preferito della band non ha dubbi: «Sicuramente Ryan (Tedder, ndr)».

Natasha Abate e Francesco Cassola sono arrivati da Parma

Primo concerto dei OneRepublic anche per Natasha Abate e Francesco Cassola, due giovani arrivati da Parma stamattina verso le 9. «Siamo fan della band dall'adolescenza - raccontano - e, quando abbiamo saputo del concerto di Asti, abbiamo acquistato subito i biglietti per assicurarceli. Ovviamente saremo nel primo settore e cercheremo di conquistare i posti migliori. Per questo siamo già qui in attesa».