AstiMusica prima tappa italiana della band americana OneRepublic

Sono tre i festival estivi italiani che accoglieranno i OneRepublic, la band americana che dal 2007 ha attirato i riflettori su di sè a livello mondiale. Innanzitutto AstiMusica - dove saranno attesi giovedì 9 luglio alle 21.30 (biglietti su TicketOne e altri circuiti autorizzati), quindi il giorno successivo al Bassano Musc Park e il 12 luglio al “Rock in Roma”.

Una tappa che dà decisamente lustro al festival di piazza Alfieri, considerata la notorietà della band, reduce da un tour in Nuova Zelanda, Australia e Asia.

Nato nel 2002 dall’incontro tra il cantante e autore Ryan Tedder e il chitarrista Zach Filkins, il gruppo si è poi allargato quando i due, trasferitisi a Los Angeles, hanno conosciuto Drew Brown (tastiere), Brend Kutzle (bassista) e Eddie Fisher (batteria), entrati poi nella band.

MySpace ha consentito loro di ottenere la popolarità: attraverso la rete sono stati contattati dal produttore Timbaland che li ha segnalati al Mosley Music Group, una succursale della Interscope. Nel 2007 è uscito così il loro primo album, “Dreaming out loud”, che contiene il successo “Apologize”.

A partire dal debutto, i OneRepublic hanno accumulato oltre 10 miliardi di stream solo su Spotify. Il primo album ha venduto 20 milioni di copie, battendo record mondiali di vendite digitali e passaggi radiofonici, valendo alla band una nomination ai Grammy.

Un successo cresciuto costantemente negli anni. Nel 2009 il secondo album “Waking up” ha incluso le hit “All the right moves”, “Secrets” e “Good life”. Nel 2013 è arrivato “Native”, certificato platino, contenente la hit “Counting stars”, con oltre 41 milioni di copie vendute.

Nel 2016 la band ha pubblicato il quarto album “Oh my my” e nel 2021 il quinto, “Human”. Nel 2022 è uscita la hit “I ain’t worried”, inclusa nel film blockbuster “Top Gun: Maverick”, che ha superato i 3 miliardi di stream. Nell’aprile 2024 il gruppo ha pubblicato il singolo di successo con David Guetta “I don’t wanna wait”, che ha totalizzato oltre 130 milioni di stream.

Hanno inoltre pubblicato “Nobody (from Kaiju No.8)”, brano dei titoli di coda dell’anime di successo “Kaiju No. 8,” seguito da “Invincible (from Kaiju No.8)”.

Dopo questi singoli, i OneRepublic hanno pubblicato il loro sesto album “Artificial paradise”, con brani come “Hurt” e “Sink or Swim”, seguito dalla versione deluxe con la collaborazione con Jelly Roll e versioni acustiche dei loro successi.

Il gruppo ha inoltre pubblicato “Chasing Paradise” con Kygo, “Tell Me” con Ikky e Karan Aujla e ha collaborato con “The Supermen Lovers” per una nuova versione del celebre brano “Starlight” in occasione del 25° anniversario, intitolata “Starlight (The Fame)”.

Qualche mese fa sono usciti il singolo e il video “Give me something”, tema ufficiale del videogioco molto atteso “Arknights: Endfield”, lanciato lo scorso gennaio. Mentre alcuni mesi dopo, ad aprile, è uscito il nuovo singolo “Need your love”.

Prodotto da Ryan Tedder e scritto insieme a James Essien, è un brano energico e coinvolgente che mette in luce l’importanza dell’amore rispetto a tutto ciò che è materiale. Le sue melodie travolgenti sono state anticipate durante alcuni concerti nel 2025, diventando una delle loro uscite più attese.

Girato in un magazzino poco illuminato, il video mostra la band mentre suona con autenticità e passione, trasmettendo così il messaggio del brano.

Successivamente i OneRepublic hanno anche pubblicato per la prima volta in vinile la deluxe edition del loro album di debutto “Dreaming out loud”. Questa edizione speciale celebra il progetto che ha lanciato la band a livello mondiale e include brani inediti che offrono uno sguardo nuovo su un periodo importante della loro carriera.