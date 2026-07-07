Candelaresi: «Basta uscire di casa per ritrovarsi immersi nell’atmosfera di un grande festival»

Dopo il primo weekend animato dalla festa “80’s never die”, che ha invaso piazza Alfieri con le atmosfere anni Ottanta, e lo spettacolo del comico Enrico Brignano, entra nel vivo questa settimana la 29esima edizione del festival AstiMusica, organizzato dal Comune di Asti con Mister Wolf e Audere.

I commenti

Da sinistra l'assessore comunale Paride Candelaresi, Diego Cogno e Fulvio De Rosa

«Vedere AstiMusica prendere vita in piazza Alfieri - dichiara Fulvio De Rosa, Direttore di Mister Wolf - è la conferma della bontà del percorso che abbiamo scelto di intraprendere. Fin dall'inizio abbiamo creduto nelle potenzialità di Asti, trovando un'amministrazione aperta al dialogo e un territorio con un'identità culturale, paesaggistica ed enogastronomica che meritava di essere valorizzata anche attraverso un grande evento».

«È questo l'approccio - continua - che da sempre guida il nostro lavoro: costruire festival capaci di dialogare con il territorio e di generare valore, come già avviene in realtà quali Mantova, Alghero, Cernobbio, Legnano e Bergamo. Anche ad Asti abbiamo voluto proporre una programmazione ampia e trasversale, capace di coinvolgere pubblici diversi, dalla grande musica alla comicità, fino agli appuntamenti di divulgazione e agli eventi gratuiti. L'obiettivo resta quello di far crescere AstiMusica come un appuntamento di riferimento per l'estate piemontese, costruendo un progetto solido e duraturo insieme alla città».

«L'avvio di questa edizione di AstiMusica - aggiunge l'amministratore unico di Audere, Diego Cogno - conferma il grande lavoro svolto anno dopo anno sin dallo spostamento in piazza Alfieri, essenziale per sviluppare un'edizione come questa del 2026. Abbiamo costruito un cartellone che unisce artisti italiani e internazionali, con l'ambizione di consolidare la manifestazione tra gli appuntamenti culturali più importanti del panorama nazionale. Il pubblico sta iniziando a vivere un'esperienza pensata per valorizzare al massimo piazza Alfieri, trasformandola in uno spazio capace di sorprendere e accogliere decine di migliaia di persone. Ci saranno ancora momenti speciali e diverse novità da scoprire nel corso della manifestazione: la nostra certezza è che questa edizione lascerà un segno che rappresenterà l'inizio di un percorso destinato a trasformare AstiMusica in uno dei pochi festival internazionali italiani indipendenti di alto livello».

Entusiasta l’assessore comunale alla Cultura Paride Candelaresi. «Non poteva esserci - afferma - partenza migliore per AstiMusica. Abbiamo inaugurato il festival con una grande festa anni ’80 che ha fatto ballare e cantare migliaia di persone fino a tarda notte, restituendoci l’immagine più bella che una città possa offrire: piazza Alfieri piena di persone, con giovani e famiglie uniti dalla voglia di stare insieme. La seconda serata ha confermato questo clima, con Enrico Brignano che ha conquistato il pubblico con la sua ironia. Due appuntamenti molto diversi, accomunati da una piazza che ha risposto con entusiasmo».

«In questi giorni - prosegue - sto respirando un entusiasmo che ad Asti non percepivo da tanto tempo. Ovunque raccolgo commenti positivi e cittadini orgogliosi di vedere la città così viva. È forse questo il risultato più bello che un festival possa raggiungere. AstiMusica è il festival di tutti gli astigiani. Il mio obiettivo era fare in modo che ogni astigiano, guardando il programma, trovasse almeno una serata in cui sentirsi rappresentato. Perché un festival pubblico deve appartenere a tutti. Per quindici giorni basta uscire di casa per ritrovarsi immersi nell’atmosfera di un grande festival, con artisti internazionali, nomi italiani e spettacoli. Un'esperienza che oggi possiamo vivere nel cuore di Asti e che dimostra quanto la nostra città sia capace di ospitare eventi di grande livello. Continuiamo così, tutti insieme, come sempre!».

Il cartellone prosegue

Stasera (martedì) salirà sul palco Anastacia, una delle voci più potenti e riconoscibili del pop mondiale, con un concerto che celebra i 25 anni di “Not that kind”, l’album che l’ha consacrata come star internazionale e che ripercorre alcuni dei suoi successi più celebri.

Mercoledì 8 luglio sarà invece protagonista Paolo Ruffini con lo spettacolo “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”. Insieme agli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius, proporrà un happening comico e irriverente che gioca con le regole della normalità, tra ironia, disobbedienza e momenti di tenerezza accompagnati dalle note della pianista Claudia Campolongo.

Giovedì 9 luglio arriveranno sul palco la band OneRepublic, tra le più amate del panorama musicale internazionale, candidata ai Grammy Awards e con miliardi di stream in tutto il mondo, che sul palco proporrà i più grandi successi.

La band OneRepublic

Venerdì 10 luglio la serata, ad ingresso gratuito, intitolata “Maledetta nostalgia”. Un viaggio tra hit dimenticate, sigle dei cartoni animati, serie televisive cult, successi pop, dance e rock degli anni ’80, ’90 e 2000. Un evento pensato per trasformare la malinconia dei ricordi in un momento di festa, canto e partecipazione collettiva.

Sabato 11 luglio animeranno la serata i Litfiba, con una data del tour “Quarant’anni di 17 Re” che celebra una carriera leggendaria. La band riproporrà i brani dello storico album insieme ai grandi classici che hanno segnato la storia del rock italiano, con l’energia che caratterizza da sempre il loro percorso artistico.

Domenica 12 luglio sarà il turno di Salmo, tra i rapper più influenti della scena musicale italiana, per uno spettacolo dal forte impatto sonoro e visivo, che vede in scaletta brani tratti dai suoi album più rappresentativi, incluso il nuovo progetto “Hellvisback 10 years later”.

Lunedì 13 luglio in piazza Alfieri arriveranno i Pooh, storica band italiana che da sessant’anni accompagna intere generazioni con la sua musica. Con una data del tour “Pooh60 – La nostra storia”, la band proporrà uno spettacolo che ripercorre i successi e i momenti più iconici della sua storia, attraverso scenografie, grafiche e immagini pensate per celebrarne la carriera.

Il festival proseguirà martedì 14 luglio con Fiorella Mannoia che proporrà lo spettacolo “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: anime salve”. Il concerto celebra i 30 anni dell’album, appunto “Anime salve” di Fabrizio De André e Ivano Fossati, ripercorrendo i brani più amati dei due grandi cantautori insieme ai successi del repertorio della Mannoia per una serata dedicata alla grande canzone d’autore italiana.

Mercoledì 15 luglio si esibirà Giorgia, una delle voci più riconoscibili della musica italiana, pronta a coinvolgere il pubblico con i suoi più grandi successi e i brani tratti dal suo ultimo album “G”. La performance sarà un viaggio intenso tra melodia, emozione ed eccezionali interpretazioni vocali.

Giovedì 16 luglio in piazza Alfieri la prima data estiva del tour dei Bluvertigo, uno dei gruppi più innovativi e influenti del panorama musicale italiano. Con un sound che unisce rigore tecnico e ironia pungente, la band proporrà un concerto di brani storici e nuovi arrangiamenti, confermando la sua eclettica identità artistica.

Venerdì 17 luglio una parentesi tra i concerti con il giornalista Stefano Nazzi, protagonista di una data del tour “Indagini live 2026”, il progetto teatrale che porta sul palco le sue narrazioni di cronaca nera. Lo spettacolo ripercorre casi e vicende che hanno segnato l’immaginario collettivo attraverso un racconto dal forte impianto narrativo.

Il giorno successivo, sabato 18 luglio, l’ultima serata gratuita con “Voglio tornare negli anni ‘90”, lo show revival che trasformerà piazza Alfieri in una pista a cielo aperto, tra dj set, performance live ed effetti scenici dedicati alle hit degli anni ’90 che hanno segnato l’immaginario pop e dance.

Il festival terminerà martedì 21 luglio con Morrissey, tra le voci più iconiche e influenti del pop britannico, che porterà sul palco un repertorio che ripercorre sia l’esperienza con i The Smiths sia la sua carriera solista, da “There is a light that never goes out” a “Everyday is like sunday”.

Da ricordare, infine, anche anche quest’anno, nel corso della rassegna, sotto i portici di piazza Alfieri sarà possibile visitare la Fiera del Disco, realtà di riferimento per i collezionisti di vinili, CD e rarità musicali, organizzata in collaborazione con Ernyaldisko. La fiera si terrà dalle 10 alle 19 nelle giornate del 10, 11 e 12 luglio ad ingresso gratuito.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.

Gli sponsor

Il festival AstiMusica è realizzato con il contributo e il sostegno degli sponsor istituzionali: Asp, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Banca di Asti.