AstiMusica accende piazza Alfieri: 16 serate tra star internazionali, grandi artisti italiani e show revival

Si alzerà stasera, sabato 4 luglio, il sipario sul festival AstiMusica, in programma in piazza Alfieri ad Asti fino a martedì 21 luglio: sedici serate con grandi nomi internazionali e artisti italiani, oltre a tre serate gratuite. Nel cartellone si alternano grandi nomi della scena musicale, appuntamenti di teatro e narrazione e serate di show revival, in un programma pensato per accogliere pubblici di diverse generazioni, gusti e sensibilità (biglietti su TicketOne e nei punti vendita autorizzati).

Stasera, in particolare, l’anteprima speciale con la serata “80’s never die”, la festa anni '80 ad ingresso gratuito che farà da colonna sonora alla Notte bianca della città, tra grandi successi, hit intramontabili, dj set, videoproiezioni, animazione e scenografie.

Domenica 5 luglio Enrico Brignano aprirà ufficialmente gli eventi con il suo spettacolo “Bello di mamma!”, un racconto ironico sulla vita contemporanea, tra ricordi d’infanzia, contraddizioni del presente e riflessioni comiche sul mondo che cambia.

Lunedì 6 luglio sarà la volta de “Il Volo” - trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble - con una data del “World Tour 2026-2027”.

Martedì 7 luglio salirà sul palco Anastacia, una delle voci più potenti e riconoscibili del pop mondiale, con un concerto che celebra i 25 anni di “Not that kind”, l’album che l’ha consacrata come star internazionale e che ripercorre alcuni dei suoi successi più celebri.

Anastacia (in questo scatto di Peter Svenson, proporrà un un concerto che celebra i 25 anni di “Not that kind”

Mercoledì 8 luglio sarà invece protagonista Paolo Ruffini con lo spettacolo “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”. Insieme agli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius, proporrà un happening comico e irriverente che gioca con le regole della normalità, tra ironia, disobbedienza e momenti di tenerezza accompagnati dalle note della pianista Claudia Campolongo.

Giovedì 9 luglio arriveranno sul palco i OneRepublic, tra le band più amate del panorama musicale internazionale, candidata ai Grammy Awards e con miliardi di stream in tutto il mondo, che proporrà i più grandi successi.

I OneRepublic saliranno sul palco di piazza Alfieri giovedì 9 luglio

Venerdì 10 luglio la serata, ad ingresso gratuito, intitolata “Maledetta nostalgia”. Un viaggio tra hit dimenticate, sigle dei cartoni animati, serie televisive cult, successi pop, dance e rock degli anni ’80, ’90 e 2000, pensato per trasformare la malinconia dei ricordi in un momento di festa, canto e partecipazione collettiva.

Sabato 11 luglio animeranno la serata i Litfiba, con una data del tour “Quarant’anni di 17 Re” che celebra una carriera leggendaria. La band riproporrà i brani dello storico album insieme ai grandi classici che hanno segnato la storia del rock italiano, con l’energia che caratterizza da sempre il loro percorso artistico.

Domenica 12 luglio sarà il turno di Salmo, tra i rapper più influenti della scena musicale italiana, per uno spettacolo dal forte impatto sonoro e visivo, con brani tratti dai suoi album più rappresentativi, incluso il nuovo progetto “Hellvisback 10 years later”.

Lunedì 13 luglio in piazza Alfieri arriveranno i Pooh, storica band italiana che da sessant’anni accompagna intere generazioni con la sua musica. Con una data del tour “Pooh60 – La nostra storia”, la band proporrà uno spettacolo che ripercorre i successi e i momenti più iconici della sua storia, attraverso scenografie, grafiche e immagini pensate per celebrarne la carriera.

Il festival proseguirà martedì 14 luglio con Fiorella Mannoia che proporrà lo spettacolo “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: anime salve”. Il concerto celebra i 30 anni dell’album “Anime salve” di Fabrizio De André e Ivano Fossati, ripercorrendo i brani più amati dei due grandi cantautori insieme ai successi del repertorio della Mannoia per una serata dedicata alla grande canzone d’autore italiana.

Mercoledì 15 luglio si esibirà Giorgia, una delle voci più riconoscibili della musica italiana, pronta a coinvolgere il pubblico con i suoi più grandi successi e i brani tratti dal suo ultimo album “G”. La performance sarà un viaggio intenso tra melodia, emozione ed eccezionali interpretazioni vocali.

Giorgia coinvolgerà il pubblico con i suoi più grandi successi e i brani tratti dal suo ultimo album “G”

Giovedì 16 luglio in piazza Alfieri la prima data estiva del tour dei Bluvertigo, uno dei gruppi più innovativi e influenti del panorama musicale italiano. Con un sound che unisce rigore tecnico e ironia pungente, la band proporrà un concerto di brani storici e nuovi arrangiamenti, confermando la sua eclettica identità artistica.

Venerdì 17 luglio una parentesi tra i concerti con il giornalista Stefano Nazzi, protagonista di una data del tour “Indagini live 2026”, il progetto teatrale che porta sul palco le sue narrazioni di cronaca nera. Lo spettacolo ripercorre casi e vicende che hanno segnato l’immaginario collettivo attraverso un racconto dal forte impianto narrativo.

Sabato 18 luglio l’ultima serata gratuita con “Voglio tornare negli anni ’90”, lo show revival che trasformerà piazza Alfieri in una pista a cielo aperto, tra dj set, performance live ed effetti scenici dedicati alle hit che hanno segnato l’immaginario pop e dance degli anni ’90.

Il festival terminerà martedì 21 luglio con Morrissey, tra le voci più iconiche e influenti del pop britannico, che porterà sul palco un repertorio che ripercorre sia l’esperienza con i The Smiths sia la sua carriera solista, da “There is a light that never goes out” a “Everyday is like sunday”.

La Fiera del disco

Da ricordare, infine, anche anche quest’anno, nel corso della rassegna, sotto i portici di piazza Alfieri sarà possibile visitare la Fiera del Disco, realtà di riferimento per i collezionisti di vinili, CD e rarità musicali, organizzata in collaborazione con Ernyaldisko. La fiera si terrà dalle 10 alle 19 nelle giornate del 10, 11 e 12 luglio ad ingresso gratuito.





Gli organizzatori

AstiMusica è organizzata dal Comune di Asti, in collaborazione con Mister Wolf e Audere, e realizzata con il contributo e il sostegno dagli sponsor istituzionali: Asp, Iren, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Banca di Asti.

Da sinistra Paride Candelaresi, Diego Cogno e Fulvio De Rosa

«AstiMusica - commenta l'assessore comunale alla Cultura Paride Candelaresi - non rincorre più i grandi festival: oggi gioca nella stessa categoria. Giunta alla 29esima edizione, ha raggiunto una maturità artistica e organizzativa che la colloca stabilmente tra i principali festival musicali del Nord-Ovest italiano. Un risultato che non nasce per caso, ma da una visione costruita nel tempo, capace di trovare un equilibrio delicato tra sostenibilità economica e ambizione culturale, grazie all’impegno del comune e dell’assessorato alla cultura in sinergia con due promoter di altissimo livello: Audere e Mister Wolf. Abbiamo lavorato per far crescere la manifestazione senza tradirne l’identità, investendo sulla qualità. In questo percorso, la presenza di grandi nomi della scena nazionale e internazionale rappresenta non soltanto un elemento di prestigio, ma anche il segno della credibilità che la manifestazione ha saputo conquistare negli anni».

«Oggi - continua - AstiMusica non è soltanto una rassegna di concerti, ma un progetto culturale che contribuisce a rafforzare l’immagine della città e attira visitatori. Il festival dimostra che non serve essere una metropoli per pensare in grande. Racconta una storia diversa: quella di una città di provincia che riesce a essere protagonista della scena musicale nazionale e internazionale. È bello pensare che, per qualche giorno, Asti non sia una città che guarda ai grandi eventi, ma una città che i grandi eventi scelgono. In un tempo in cui tutto sembra concentrarsi altrove, AstiMusica ci ricorda che anche la provincia può brillare».

«Siamo lieti - dichiara il direttore di Mister Wolf, Fulvio De Rosa – di avviare questo nuovo percorso ad Asti. Abbiamo scelto di investire in AstiMusica perché abbiamo trovato un’amministrazione disponibile ad accogliere le nostre proposte e una città con caratteristiche culturali e territoriali che meritano di essere valorizzate. Come Mister Wolf, il nostro lavoro si concentra proprio su questo: mettere al centro i territori, soprattutto quelle realtà che non sono capoluoghi ma che possiedono un patrimonio storico, naturalistico ed enogastronomico di grande interesse».

«Asti e Piazza Alfieri, nel cuore del Monferrato - sottolinea - rappresentano bene questa identità. L’obiettivo è costruire una rassegna che dialoghi con il contesto, seguendo un’impostazione che abbiamo già sperimentato in altre città come Mantova con il Mantova Summer Festival, Alghero con l’Alguer Summer Festival e Bergamo con Lazzaretto Estate. La programmazione di AstiMusica avrà un taglio ampio e trasversale: grandi artisti italiani e internazionali, stand up comedy, divulgazione, appuntamenti più leggeri e gratuiti, per offrire un calendario accessibile e adatto a pubblici diversi. L’intento è proporre un festival che possa diventare un riferimento regionale per gli spettacoli estivi, creando le condizioni per un percorso continuativo nei prossimi anni. Ci auguriamo che questa edizione venga accolta con interesse e partecipazione, e che AstiMusica possa crescere insieme alla città e al suo territorio».

«È un piacere presentare finalmente questa edizione di AstiMusica, che oltre a bilanciare un palinsesto di artisti nazionali ed internazionali, si posiziona tra le migliori rassegne culturali Italiane», aggiunge l’amministratore unico di Audere, Diego Cogno. "Stiamo preparando diverse sorprese e novità assolute per accompagnare decine di migliaia di persone in una nuova esperienza, una Piazza Alfieri come non l'avete mai vista. Quella del 2026 è un'edizione che varrà la pena scoprire».

A confermare con convinzione il sostegno ad AstiMusica Livio Negro, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, secondo cui «investire nella manifestazione significa non solo promuovere lo spettacolo dal vivo ai massimi livelli, ma anche sostenere un formidabile volano di crescita turistica ed economica per tutto il territorio del Monferrato». Orgoglioso di sostenere ancora una volta il festival, quest’anno in particolare diventandone il main sponsor, si è dichiarato il Presidente Asp Fabrizio Imerito, che sottolinea come la manifestazione contribuisca «a promuovere l'immagine di Asti e a valorizzarne il territorio».