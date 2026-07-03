I Pooh ad AstiMusica per celebrare i 60 anni di carriera con uno spettacolo inedito

Sarà Asti la seconda tappa del tour estivo dei Pooh, composto da 23 date che abbracceranno i mesi più caldi per concludersi il 12 settembre a Malta.

Al momento dell’annuncio del tour, lo scorso gennaio, la nostra città rappresentava la data di apertura, ma poi è stato necessario inserire nuove date per l’elevato interesse dimostrato dai fan, tanto da slittare come seconda tappa.

Lunedì 13 luglio, in piazza Alfieri, spazio quindi al concerto nell’ambito del tour che consacra la celebrazione dei 60 anni di carriera della band. Una curiosità: i Pooh torneranno ad Asti dopo 22 anni esatti dal concerto che era stato ospitato allo stadio Censin Bosia il 13 luglio 2004.

Il tour estivo segue i due eventi all’Arena di Verona svoltisi lo scorso maggio, concerti speciali pensati per un luogo che ha segnato più volte la storia live della band.

Come hanno sottolineato i Pooh con un post sulla pagina Facebook ufficiale del gruppo, Verona, che ha dato la partenza al tour per festeggiare i 60 anni, si è rivelata un successo. Dopodiché i Pooh hanno dato appuntamento ai fan citando le date estive, cui seguiranno le tappe nei palasport e la grande festa “Notte a sorpresa” a Bologna.

Un’estate di musica, ricordi e condivisione, quindi, pensata per vivere dal vivo una storia che attraversa generazioni, che ha segnato la colonna sonora di milioni di persone e che, a sessant’anni dal primo passo, continua a coinvolgere il pubblico.

I Pooh torneranno con uno spettacolo completamente inedito, in cui la band sarà accompagnata dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso.

Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno protagonisti di un viaggio musicale che ripercorrerà 60 anni di musica e di amicizia, 60 anni di canzoni che hanno attraversato il tempo, unendo diverse generazioni e diventando la colonna sonora della vita di milioni di persone.

Nati nel 1966 da un’idea di Valerio Negrini, nel corso della loro carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto numerosi premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità.

Per quanto riguarda gli ultimi anni, nel 2023, a distanza di sette anni dall’ultimo concerto, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli hanno deciso di ritrovarsi sul palco insieme per riabbracciare il pubblico e ricordare attraverso la musica l’amico Stefano D’Orazio, scomparso nel 2020.

Parimenti, la band è stata super ospite alla prima serata del Festival di Sanremo e ha tenuto due concerti nel mese di luglio allo Stadio San Siro di Milano e all’Olimpico di Roma. Un tour proseguito con date nelle più prestigiose arene all’aperto, tre appuntamenti all’Arena di Verona e nei principali palasport.

Grazie anche alla continua richiesta del pubblico, i concerti dei Pooh sono proseguiti anche nel 2024 con “Amici x sempre”, un tour estivo nelle location più belle d’Italia, oltre ad una data speciale in piazza San Marco a Venezia, che è stata trasmessa successivamente in prima serata su Canale 5. Da ricordare, poi, che lo scorso 28 febbraio si sono esibiti sul palco del Suzuki stage di piazza Colombo, a Sanremo, in occasione del Festival della canzone italiana, dove hanno cantato il loro grande successo “Uomini soli”, che aveva decretato la vittoria al festival nel 1990. Per l’occasione hanno anche ricevuto il premio “Città di Sanremo - Amici per sempre”.

In occasione delle celebrazioni per i 60 anni di carriera, le grafiche, le scenografie e le immagini sono state pensate per ripercorrere i 60 anni della band, proprio come era stato fatto nel 1991 per l’omonimo tour iconico con cui i Pooh avevano festeggiato i 25 anni di carriera.