Morrissey, voce iconica del pop britannico, sul palco di AstiMusica con i più grandi successi

Dopo il sold out registrato lo scorso marzo al Fabrique di Milano, Morrissey - ex frontman della band “The Smiths” e tra le voci più iconiche del pop britannico - torna in Italia con due nuove date estive.

Tra queste, martedì 21 luglio, la tappa in piazza Alfieri (dalle 21.30), nell’ambito della rassegna AstiMusica (biglietti su TicketOne). L’artista porterà sul palco un concerto che attraversa l’intera sua carriera, dai brani che lo hanno consacrato con i “The Smiths” fino al percorso solista che lo ha reso una figura di culto a livello internazionale. In scaletta non mancheranno momenti simbolici del suo repertorio, da “There is a light that never goes out” fino a “Everyday is like Sunday”, in un concerto che si preannuncia come un viaggio tra malinconia, ironia e scrittura poetica, elementi centrali della sua cifra artistica.

L'album

La tappa astigiana, inoltre, arriva nell’anno in cui si celebrano i quarant’anni dell’uscita di “The queen is dead” (1986), album considerato uno dei vertici assoluti del pop alternativo inglese. Considerato tra i migliori della carriera, “The queen is dead” - sotto la supervisione di Stephen Street (futuro decano del britpop con i Blur), che già aveva preso parte alle sessioni di “Meat is murder” - era arrivato nei negozi nel giugno 1986, scalando rapidamente le classifiche di vendita, anche grazie ai singoli che gli fanno da traino, in particolare la struggente “The boy with the thorn in his side”, oltre a “Bigmouth strikes again”, “Panic” e “Ask”, queste ultime due uscite qualche mese dopo la pubblicazione dell’album e non incluse nella tracklist. Il clamoroso successo del disco aveva rappresentato l’apice della parabola dei The Smiths, terminata un anno dopo con la separazione dal gruppo di Morrissey, gruppo che si è poi sciolto l’anno successivo.

L'avventura solista

A tenere alto il vessillo della band è stato principalmente lo stesso Morrissey, con una lunga avventura solista che prosegue tutt’oggi, costellata dalla pubblicazione di diversi album, che hanno incrementato ulteriormente la sua popolarità a livello internazionale. Considerato tra i più importanti precursori della musica indie, nel 2008 è stato annoverato tra i cento grandi cantanti di tutti i tempi, in una classifica stilata dalla rivista Rolling Stone. Il concerto del 21 luglio in piazza Alfieri nell’ambito di AstiMusica rappresenta, quindi, uno degli appuntamenti di maggiore richiamo internazionale del festival, offrendo al pubblico l’occasione di assistere al live di una delle personalità che hanno segnato in modo più profondo la storia della musica britannica.