«Con AstiMusica la città protagonista della scena musicale internazionale»

«AstiMusica non è più solo una rassegna di concerti, ma un progetto culturale che contribuisce a rafforzare l’immagine della città e attira visitatori. Dimostra che non serve essere una metropoli per pensare in grande, raccontando una storia diversa: quella di una città di provincia che riesce a essere protagonista della scena musicale nazionale e internazionale».

Così l'assessore comunale alla Cultura, Paride Candelaresi, ha definito il festival, giunto alla 29esima edizione, in programma dal 4 al 21 luglio in piazza Alfieri ad Asti. Parole espresse stasera, in occasione della conferenza stampa di presentazione del cartellone,seguita anche da giornalisti di varie testate collegati da remoto, svoltasi al Teatro Alfieri ed eccezionalmente aperta al pubblico.

L'assessore ha innanzitutto annunciato, insieme al collega di giunta Riccardo Origlia, le novità del cartellone che non erano ancora state svelate: una nuova data gratuita, in programma il 18 luglio, intitolata "Voglio tornare negli anni '90" (che fa il paio con "Maledetta nostalgia" del 10 luglio) e le due notti bianche che animeranno il centro storico della città il 20 giugno e il 4 luglio. Nel primo caso con spettacoli teatrali (il concorso "Scintille" nell'ambito del festival AstiTeatro), musica dal vivo (Napulè in piazza Catena) e il dj set di Radio Vallebelbo. Nel secondo con la serata 80’S NEVER DIE.

Il commento dell'assessore Candelaresi

«AstiMusica - ha affermato l'assessore Candelaresi - non rincorre più i grandi festival: oggi gioca nella stessa categoria. Con la sua ventinovesima edizione, raggiunge una maturità artistica e organizzativa che la colloca stabilmente tra i principali festival musicali del Nord-Ovest italiano. Un risultato che non nasce per caso, ma da una visione costruita nel tempo, capace di trovare un equilibrio delicato tra sostenibilità economica e ambizione culturale, grazie all’impegno del comune e dell’assessorato alla cultura in sinergia con due promoter di altissimo livello: Audere e Mister Wolf. Abbiamo lavorato per far crescere la manifestazione senza tradirne l’identità, investendo sulla qualità. In questo percorso, la presenza di grandi nomi della scena nazionale e internazionale rappresenta non soltanto un elemento di prestigio, ma anche il segno della credibilità che la manifestazione ha saputo conquistare negli anni».

«Oggi - ha aggiunto - AstiMusica non è più soltanto una rassegna di concerti, ma un progetto culturale che contribuisce a rafforzare l’immagine della città e attira visitatori. Dimostra che non serve essere una metropoli per pensare in grande. Racconta una storia diversa: quella di una città di provincia che riesce a essere protagonista della scena musicale nazionale e internazionale. È bello pensare che, per qualche giorno, Asti non sia una città che guarda ai grandi eventi, ma una città che i grandi eventi scelgono. In un tempo in cui tutto sembra concentrarsi altrove, AstiMusica ci ricorda che anche la provincia può brillare».

Gli interventi degli sponsor

A salire sul palco anche i vertici di Enti e fondazioni che sostengono la manifestazione. Tra loro il presidente della Fondazione CrAsti, Livio Negro. «Investire in questa manifestazione - ha affermato - significa non solo promuovere lo spettacolo dal vivo ai massimi livelli, ma anche sostenere un formidabile volano di crescita turistica ed economica per tutto il territorio del Monferrato. Siamo orgogliosi di far parte di un progetto che unisce l'identità locale a una visione culturale così ambiziosa e inclusiva».

Al suo fianco Fabrizio Imerito, presidente di Asp. "Dopo un passato da organizzatori del festival - ha ricordato - continuiamo ad essere tra gli sponsor principali della manifestazione. A questo proposito confido un sogno: il fatto che piazza Alfieri in futuro possa essere liberata totalmente dalle auto e diventare il salotto sede di grandi eventi della città».

Gli organizzatori

Da sinistra l'assessore Paride Candelaresi, Diego Cogno e Fulvio De Rosa (foto Billi)

Dopo il saluto a Chiara Buratti e un omaggio a suo marito Massimo Cotto, definito "papà della manifestazione", in quanto direttore artistico dalla nascita del festival fino all'anno in cui è prematuramente mancato, l'assessore Candelaresi ha quindi lasciato spazio alle due aziende che si sono accollate il rischio di impresa per definire il cartellone con il Comune: Mr Wolf, rappresentata da Fulvio De Rosa, e Audere, rappresentata da Diego Cogno.

«Diego - ha ricordato l'assessore Candelaresi - è stata la prima persona che ha creduto nella manifestazione da quando, con coraggio, l'abbiamo spostata da piazza Cattedrale a piazza Alfieri nel 2024 per alzarne il livello, cui l'anno successivo si è aggiunto Fulvio De Rosa, con cui abbiamo continuato questa avventura in un mondo - quello della musica e della discografia - che è piuttosto complicato».

Diego Cogno di Audere ha spiegato come Asti rappresenti «un'opportunità reale, un investimento che può portare frutti e uno spazio da riempire in quanto solitamente viene dimenticato dai grandi dell'industria discografica perché non è potenzialmente abbastanza interessante. Per questo subentriamo noi nel cercare di dare valore ad una manifestazione che inizialmente non viene considerata in grado di ospitare artisti di alto livello, un risultato che invece può raggiungere grazie al lavoro in sinergia con l'Amministrazione comunale».

D'accordo Fulvio De Rosa, che ha poi evidenziato come l'obiettivo sia «costruire una rassegna che dialoghi con il contesto, offrendo un calendario accessibile e adatto a pubblici differenti».

A rassicurare il pubblico sulla qualità degli eventi è intervenuto anche il presidente di Assomusica, Carlo Parodi, che ha ricordato come la qualità inglobi anche la sicurezza: «Il sistema di sicurezza che offriamo in Italia per questi eventi - ha affermato - è tra i più alti in Europa».

Il cartellone

Nel cartellone 2026 si alternano grandi nomi della scena musicale, appuntamenti di teatro e narrazione e serate di grandi show revival, in un programma pensato per accogliere pubblici di diverse generazioni, gusti e sensibilità.

Il 4 luglio si terrà un’anteprima speciale con la serata 80’S NEVER DIE, la grande festa anni '80 a ingresso gratuito che farà da colonna sonora alla Notte Bianca di Asti, tra grandi successi, hit intramontabili, dj set, videoproiezioni, animazione e scenografie pensate per far rivivere al pubblico l'atmosfera iconica di quel decennio. Alla Notte Bianca parteciperanno anche il Cantanapoli e i Comitati Palio, che proporranno piatti tipici del territorio accompagnati da dj set.

Il 5 luglio ENRICO BRIGNANO aprirà ufficialmente le danze della rassegna AstiMusica con il suo spettacolo “Bello di mamma!”, un racconto ironico e toccante sulla vita contemporanea, tra ricordi d’infanzia, contraddizioni del presente e riflessioni comiche sul mondo che cambia.

Il 6 luglio sarà la volta de IL VOLO con una data del loro “World Tour 2026-2027”.

Il 7 luglio ANASTACIA, una delle voci più potenti e riconoscibili del pop mondiale sarà protagonista del festival, con un concerto che celebra i 25 anni di “Not That Kind”, l’album che l’ha consacrata come star internazionale e che ripercorre alcuni dei suoi successi più celebri.

L’8 luglio salirà sul palco di Piazza Alfieri PAOLO RUFFINI con lo spettacolo “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”. Insieme agli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius, Ruffini propone un happening comico e irriverente che gioca con le regole della normalità, tra ironia, disobbedienza e momenti di tenerezza accompagnati dalle note della pianista Claudia Campolongo, per un’esperienza teatrale coinvolgente e originale.

Il 9 luglio ad Asti arriveranno gli ONEREPUBLIC, tra le band più amate del panorama musicale internazionale, candidati ai Grammy Awards e con miliardi di stream in tutto il mondo, che sul palco proporranno i loro più grandi successi.

Il 10 luglio arriva MALEDETTA NOSTALGIA, un viaggio tra hit dimenticate, sigle dei cartoni animati, serie TV cult, successi pop, dance e rock degli anni ’80, ’90 e 2000, pensato per trasformare la malinconia dei ricordi in un momento di festa, canto e partecipazione collettiva. Serata a ingresso gratuito.

L’11 luglio animeranno la serata i LITFIBA, con una data del tour “Quarant’anni di 17 Re” che celebra una carriera leggendaria. La band riproporrà i brani dello storico album insieme ai grandi classici che hanno segnato la storia del rock italiano, con l’energia che caratterizza da sempre il loro percorso artistico.

Il 12 luglio sarà il turno di SALMO, tra i rapper più influenti della scena musicale italiana, per uno spettacolo dal forte impatto sonoro e visivo, con in scaletta brani tratti dai suoi album più rappresentativi, incluso il nuovo progetto “Hellvisback 10 Years Later”.

Il 13 luglio in Piazza Alfieri arrivano i POOH, storica band italiana che da sessant’anni accompagna intere generazioni con la sua musica. Con una data del tour “Pooh60 – La nostra storia”, la band proporrà uno spettacolo che ripercorre i successi e i momenti più iconici della loro storia, attraverso scenografie, grafiche e immagini pensate per celebrarne la carriera.

Il 14 luglio ad Asti sarà protagonista FIORELLA MANNOIA con lo spettacolo “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”. Il live celebra i 30 anni dell’album “Anime Salve” di Fabrizio De André e Ivano Fossati, ripercorrendo i brani più amati dei due grandi cantautori insieme ai successi del repertorio di Fiorella per una serata dedicata alla grande canzone d’autore italiana.

Il 15 luglio si esibirà GIORGIA, una delle voci più riconoscibili della musica italiana, pronta a coinvolgere il pubblico con i suoi più grandi successi e i brani tratti dal suo ultimo album “G”. La sua performance sarà un viaggio intenso tra melodia, emozione ed eccezionali interpretazioni vocali.

Il 16 luglio in Piazza Alfieri la prima data estiva del tour dei BLUVERTIGO, uno dei gruppi più innovativi e influenti del panorama musicale italiano. Con un sound che unisce rigore tecnico e ironia pungente, la band proporrà un concerto di brani storici e nuovi arrangiamenti, confermando la sua eclettica identità artistica.

Il 17 luglio arriva STEFANO NAZZI con una data del tour “INDAGINI LIVE 2026”, il progetto teatrale che porta sul palco le sue narrazioni di cronaca nera. Lo spettacolo ripercorre casi e vicende che hanno segnato l’immaginario collettivo, attraverso un racconto dal forte impianto narrativo.

Il 18 luglio si terrà VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ’90, il grande show revival che trasforma Piazza Alfieri in una pista a cielo aperto, tra DJ set, performance live ed effetti scenici dedicati alle hit che hanno segnato l’immaginario pop e dance degli anni ’90. Serata a ingresso gratuito.

Il 21 luglio sarà protagonista MORRISSEY, tra le voci più iconiche e influenti del pop britannico, che porterà sul palco un repertorio che ripercorre sia l’esperienza con i The Smiths sia la sua carriera solista, da “There Is a Light That Never Goes Out” a “Everyday Is Like Sunday”.

Anche quest’anno, nel corso della rassegna, sotto i Portici di Piazza Alfieri, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 nelle giornate del 10, 11 e 12 luglio, sarà possibile visitare la Fiera del Disco, realtà di riferimento per i collezionisti di vinili, CD e rarità musicali, organizzata in collaborazione con Ernyaldisko. Ingresso gratuito.

I biglietti per gli altri eventi in programma sono già disponibili su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.

AstiMusica è organizzato dal Comune di Asti, in collaborazione con Mister Wolf e Audere.

Il Festival è realizzato con il contributo e il sostegno dagli sponsor istituzionali: ASP, Iren, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e Banca di Asti.