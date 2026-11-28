I dati sull’andamento delle esportazioni vitivinicole nel primo semestre del 2026 accendono lo scontro politico in Piemonte.

Da un lato la Giunta regionale, attraverso il presidente Alberto Cirio e l’assessore all’Agricoltura Paolo Bomgioanni, celebra un vero e proprio boom in controtendenza rispetto al resto d’Italia e la riconquista del secondo posto nazionale a discapito della Toscana. Dall’altro arriva i consiglieri regionali del Partito Democratico Fabio Isnardi, Mauro Calderoni e Domenico Ravetti, che invitano ad una maggiore cautela e accusano l’esecutivo di lettura trionfalistica e parziale dei numeri.

A innescare il dibattito sono le rilevazioni dell’Osservatorio dell’Unione Italiana Vini relative ai primi sei mesi dell’anno. Secondo quanto diffuso dalla Regione, le vendite all’estero delle etichette piemontesi hanno toccato quota 566,9 milioni di euro, registrando una crescita del 2,4% a fronte di una flessione media nazionale del 6,2%. Un risultato che permette al Piemonte di risultare l’unica regione del podio con il segno positivo, scavalcando la Toscana (-7,4%) e posizionandosi subito alle spalle del Veneto (-8,4%), dopo un primo trimestre chiuso a +0,5% (255,2 milioni) e una netta accelerazione nei tre mesi successivi.

La Regione definisce «eccezionale la performance dell’Asti Spumante Docg», scelto dalla Regione come Vino dell’Anno 2026, che con 73 milioni di euro registra in sei mesi una progressione a valore di oltre il 28%.

A livello generale, i vini spumanti italiani reggono meglio (+0,4%) rispetto ai vini fermi imbottigliati (-8,9%). Gli Usa restano il primo mercato per i rossi Dop piemontesi, assorbendo quasi un quarto delle esportazioni. Dopo una prima metà dell'anno difficile per l'intero comparto italiano negli States (-14,1%), i dati dell'Osservatorio dell'Unione Italiana Vini segnalano una confortante ripresa degli ordini nel terzo trimestre.

«Sono dati straordinari — commentano il presidente Alberto Cirio e l’assessore all’Agricoltura Paolo Bongioanni — che premiano la capacità dei vitivinicoltori di intercettare i cambiamenti dei consumi e confermano il vino come apripista dell’intera filiera». Cirio e Bongioanni rivendicano inoltre la strategia di promozione internazionale, citando le missioni a Hong Kong, New York, Pechino e i prossimi appuntamenti a Haikou e Shanghai, annunciando l’imminente arrivo del nuovo Osservatorio vitivinicolo per orientare meglio i consorzi.

Una narrazione respinta al mittente dall’opposizione dem. Per Isnardi, Calderoni e Ravetti i numeri della Giunta «tradiscono una totale confusione di approccio». Nel mirino del Pd finisce proprio il dato relativo all’Asti Spumante, ritenuto viziato da «crescite stratosferiche» in mercati come Kazakistan, Thailandia e Cina. «Se si eliminano dal conteggio le anomalie legate ad alcune nazioni — spiegano i consiglieri — nel primo semestre 2026 il valore dell’Asti Docg è aumentato solo del 2,3% e non del 28%, con volumi in calo del 3,5%. Lo stesso Istat sembra imputare i dati in dubbio a errori di trascrizione o classificazione: lo scenario reale è di sostanziale stagnazione».

Il Pd denuncia mesi di difficoltà ignorate dall’esecutivo, seguite da «misure tampone insufficienti» e da quella che definiscono «propaganda lontana anni luce dalla realtà». La partita si sposterà ora in aula: per martedì 1 dicembre è stato infatti convocato un Consiglio regionale straordinario sull’agricoltura, richiesto formalmente dalle minoranze per ottenere la presenza dell’assessore Bongioanni e avviare un confronto sui sostegni concreti al comparto.