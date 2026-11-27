Da Beppe Francese, ristoratore e già amministratore comunale riceviamo questo commento sulle recenti aperture di attività commerciali ad Asti

"Leggo con molto entusiasmo l’articolo su questo giornale «Ad Asti non solo negozi chiusi».

Un plauso alle nuove aperture e un invito agli astigiani: sosteniamo chi ha il coraggio di fare impresa e crede nel futuro del nostro territorio. E’ indubbio che le nuove attività rendono più viva la nostra Città in un periodo storico non certamente facile per il commercio e per le attività economiche, caratterizzato da difficoltà, incertezze e da una crisi che persiste nel tempo.

Quindi, le nuove aperture ci danno un segnale positivo che meritano attenzione e consapevolezza. Aprire un'attività oggi non è una impresa semplice, perché significa investire risorse economiche, assumersi responsabilità, affrontare sacrifici e, soprattutto credere in un proprio progetto.

Ma il mio pensiero vuole rivolgersi anche e soprattutto agli astigiani nel dire sosteniamo queste nuove realtà e sosteniamoli con i nostri acquisti. Mi pare siano 8 le nuove realtà che danno un servizio in più al nostro centro storico.

Apprezziamo il coraggio di chi apre una nuova attività: dimostriamo concretamente che la città è a loro vicina, perché dietro ogni ad ogni attività c'è una famiglia, un progetto di vita e la volontà di contribuire alla crescita del tessuto commerciale cittadino.

Una città vive anche attraverso le sue attività, i suoi negozi, le sue botteghe e le persone che ogni giorno alzano la serranda per offrire un servizio alla comunità.

A tutti, e alle nuove aperture, va quindi il mio più sincero augurio di buon lavoro, con l'auspicio che possano raccogliere tante soddisfazioni e trovare nella comunità astigiana il sostegno che meritano.

Perché vedere nuove attività nascere, soprattutto in tempi difficili, è una bella notizia per tutti. Asti ha bisogno di coraggio, di iniziative e di cittadini pronti a sostenere chi continua a credere nella nostra città, una città, non deve soltanto applaudire a chi apre una attività, deve anche aiutarlo a restare in piedi!

Sono un cittadino pensionato che continua a credere al mondo dell’impresa e direi che tuttavia, l’impresa crea benessere sia per se stesse che per tutto il tessuto sociale".





Beppe Francese