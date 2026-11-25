"La Fondazione guarda al futuro della Banca di Asti nella convinzione che la continuità del proprio ruolo di azionista di riferimento rappresenti un valore per l’Istituto e per il territorio, e intende orientare le proprie scelte in coerenza con tale prospettiva": è la frase centrale del comunicato della Fondazione a commento dell'incontro, avvenuto la scorsa settimana, con i vertici di Banca di Asti che hanno illustrato il nuovo Piano industriale.

Piano sui cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti "esprime pieno sostegno, condividendone gli obiettivi di crescita, redditività e competitività. Un progetto che rappresenta un passaggio importante per il futuro dell'Istituto, puntando a consolidarne la solidità e la capacità di affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione".

Tra le priorità del Piano illustrate dall'Ad Roberto Fiorini e della presidente Maria Teresa Armosino "il miglioramento della qualità del credito, la maggior speditezza dei processi decisionali, il consolidamento della presenza nei territori storici, l'espansione selettiva in nuovi territori attraverso competenze specialistiche e un modello di servizio sempre più orientato alla relazione con il cliente".

"Su queste prospettive - precisa la nota della Fondazione - si è registrata una sostanziale condivisione anche nel corso delle recenti riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, durante le quali si è svolto un confronto ampio e costruttivo sul futuro dell'Istituto e sul ruolo della Fondazione in qualità di principale azionista".

La nota inoltre spiega che "si perseguirà questo indirizzo nel pieno rispetto degli impegni di diversificazione patrimoniale assunti con il Protocollo d’intesa ACRI-MEF e con il relativo Addendum. Per l'Astigiano, i benefici attesi dal Piano potranno essere sia diretti sia indiretti. Anzitutto, una maggiore capacità della Banca di sostenere le imprese e le famiglie, attraverso una più ampia disponibilità di credito, servizi qualificati e una consulenza sempre più specializzata".

A questi si potranno aggiungere benefici indiretti, "legati al rafforzamento della redditività dell'Istituto e alla possibilità per la Fondazione di disporre di maggiori risorse da destinare alle proprie attività istituzionali a favore della comunità. Un circolo virtuoso che potrà contribuire ulteriormente allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio".

La Fondazione quindi conferma la volontà di "accompagnare con pieno sostegno il percorso di crescita della Banca di Asti, nel rispetto dei rispettivi ruoli e in uno spirito di collaborazione istituzionale, consolidando il rapporto di fiducia che lega da sempre le due istituzioni alla comunità di riferimento. Il Piano rappresenta dunque un passaggio importante per il futuro della Banca, delineando un percorso che punta a consolidarne la solidità e la capacità di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione".