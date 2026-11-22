E' stata una 16ma edizione ricca di emozione e risate quella di Asti International Film Festival appena conclusa e dedicata a Gian Porro, cinque giorni di incontri, film, documentari, iniziative culturali e ospiti celebri transitati dalla nostra città.

Nella serata di sabato in Sala Pastrone, presentati dal direttore artistico Riccardo Costa e dal consulente culturale del Festival, Filippo Mazzarella sono stati finalmente decretati i vincitori delle diverse sezioni in gara. “Purtroppo – ha esordito Riccardo Costa – devo darvi una brutta notizia perché Darko Peric che interpretò Helsinki ne “La Casa di Carta”, pur essendo ad Asti, non sarà qui a causa di indisposizione”.

In sala, tra i numerosi presenti, anche il rappresentante di “Piemonte Film Commission”, Davide Bracco, l’attore Andrea Bosca, reduce dalla presentazione del suo libro “La voce blu”, il critico GianLorenzo Franzì e il regista Valerio Marcozzi, rappresentanti di due Festival gemellati con il nostro e Roberto Briccarello di Reale Mutua che ha garantito la sponsorizzazione per i prossimi due anni.

Tutti i premiati

Poi le premiazioni: SETTORE ANIMAZIONE a “Il fiore della passione” di Christian Benaglio

“ALLEGRIA E FELICITA’” a Fabrizio Lopresti per “Sensualità a corte”

ASTI DOC INT: miglior film “Forced Symphony di Parisa Tavassoli, miglior regia a Colby Smith per “The heart of Melakh”, premio del pubblico a “I say to me” di Tijmen Doornik, giuria giovane a “Kite” di Thanos Psychogios, menzione speciale a Marion Standefer per “The beauty of life”.

ASTI DOC ITA: miglior film “Devozione” di Gianfranco Pannone – miglior regia a Alessio Mattia per “Mirrors of identity” – premio del pubblico a “Alien Rider” di Jacopo Domenichini – giuria giovani a “Matteotti” di Alexandru Ghiorghiu.

PREMIO CITTA’ DI ASTI a Darko Peric

PREMIO ALLA CARRIERA a Stefania Casini.

ASTI SHORT INT: miglior film a “The most beautiful among mothers” di Mahmoud Abu Jazi – miglior regia a Marina Safronova per “Well, Hi Dad” – miglior attore Christian Perignon per “A la place de l’autre” – miglior attrice Rasa Samuolyte per “Pacific Island” – premio del pubblico a “Nest” di Sayed Ali Ashemi – giuria giovane a “Riffel” di Yentl Vlacos.

ASTI SHORT ITA: miglior film “”Ultima notte” di Andrea Santoro – premio AIR3 a “Lupo longobardo” di Stefano Pesce – miglior attore Pino Calabrese per “Mercato libero” – miglior attrice Nadia Kibout per “La passione di Didone” – premio del pubblico a “To the other side” di Federico Trento – giuria giovani “Il varco” di Ludovico Succio – premio Reale Mutua a “Più forte di Spiderman” di Alessandro Calabrese. PCB INT: miglior film “Run me wild” di Catharina Lott – miglior regia a Soner Sert per “About my Mom” – miglior attrice Laura Lombardi per “Autopista Americana 2000” di Julieta Duchovny – miglior attore Fabrizio Ferracane - premio del pubblico a “High School Thieves” di Tudor Petremarin - giuria giovani a “Antonio’s Road di Donna Di Giuseppe. PCB ITA: miglior film “Nero” di Giovanni Esposito – miglior regia a Mara Fondacaro per “Il primo figlio” – miglior attore Fabrizio Ferracane per “Indelebile” di Simone Valentini – miglior attrice Caterina Murino per “Good Vibes” di Janet De Nardis – premio del pubblico “Afrodite” di Stefano Lorenzi – giuria giovani a “Notte prima degli esami 3.0” di Tommaso Renzoni.