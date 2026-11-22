Maurizio Rasero, alla descrizione fatta dal presidente Non ci sta, il sindaco, alla descrizione fatta dal presidente di Confesercenti Andrea Visconti , sullo stato del commercio in città, in cui non ha fatto mancare critiche anche allo stesso sindaco.

«Sono sinceramente allibito dalle dichiarazioni del presidente provinciale di Confesercenti, Andrea Visconti - esordisce Rasero in una nota - . Non tanto perché esprima critiche all’Amministrazione comunale, alle quali siamo abituati e alle quali siamo sempre disponibili a rispondere, quanto per i toni, i contenuti e soprattutto per il modo disordinato e strumentale con cui ha scelto di intervenire.

La crisi del commercio è un problema reale, serio e complesso, che riguarda Asti come moltissime altre città italiane. Non nasce oggi e non può essere attribuita esclusivamente alle scelte di una singola amministrazione. Cambiano le abitudini dei consumatori, cresce il commercio online, aumentano i costi di gestione e si modificano profondamente i modelli economici e sociali delle nostre città. Proprio per questo ritengo che le associazioni di categoria dovrebbero essere le prime a lavorare insieme, superando divisioni, rivalità e personalismi. Trovo davvero poco edificante che il presidente di un’associazione di categoria utilizzi un’iniziativa promossa da un’altra associazione, che si è svolta in numerose città italiane, per attaccare quest’ultima e il sindaco che vi ha legittimamente partecipato.

La consegna simbolica delle chiavi da parte di Ascom - prosegue Rasero - è stata un’iniziativa nazionale, alla quale ho aderito con rispetto e attenzione, come è mio dovere fare quando le categorie economiche richiamano l’attenzione delle istituzioni sulle difficoltà dei propri associati. Non vedo cosa ci sia di scandaloso. Anzi, considero positivo che le associazioni portino all’attenzione pubblica il problema della desertificazione commerciale. Mi dispiace, invece, che Visconti abbia scelto di trasformare questa occasione nell’ennesima polemica contro Ascom, arrivando quasi a considerare le associazioni di categoria come concorrenti anziché come interlocutori che dovrebbero perseguire un obiettivo comune".

Poi l'affondo di Rasero: "Quanto a Confesercenti, mi permetto di osservare che negli ultimi nove anni e mezzo la sua presenza nel dibattito cittadino e il suo contributo concreto alla vita economica e commerciale di Asti sono stati, a mio giudizio, decisamente poco incisivi. Avrei apprezzato, nel corso di questi anni, una maggiore capacità propositiva, iniziative, progetti e soprattutto un confronto costante con l’Amministrazione. Le critiche sono legittime, ma sarebbe interessante capire quali proposte concrete siano state avanzate e quali risultati siano stati ottenuti.

Trovo inoltre singolare che si parli di un’Amministrazione che non avrebbe fatto nulla per il commercio, liquidando manifestazioni come AstiMusica e il Magico Paese di Natale come semplici spot. Chiunque conosca minimamente la realtà economica cittadina sa che eventi di questa portata portano persone, visitatori, presenze e opportunità per le attività commerciali, ricettive e della ristorazione. Naturalmente non sono la soluzione a tutti i problemi, ma sostenere che non producano alcun beneficio significa non voler riconoscere una realtà evidente.

Sulle questioni urbanistiche, sulla viabilità, sui locali sfitti e sul futuro degli immobili dismessi siamo sempre disponibili a confrontarci, anche accettando critiche e suggerimenti. Ma servono analisi serie, proposte realizzabili e disponibilità a lavorare insieme, non battute sul Natale anticipato o giudizi sommari.

Mi lascia poi particolarmente perplesso il riferimento al rischio che Asti possa diventare un ricettacolo di malavita e di “gente brutta”. Sono affermazioni pesanti, che non aiutano la città e che meriterebbero ben altre argomentazioni e dati a supporto.

Infine, non posso non rilevare che queste dichiarazioni arrivano da una persona che in passato ha avuto un preciso percorso politico nell’area del centrosinistra. Ognuno è libero di avere le proprie appartenenze e le proprie ambizioni, ma sarebbe opportuno distinguere il confronto sulle politiche per il commercio dalle dinamiche politiche, soprattutto a pochi mesi dalle prossime elezioni amministrative, dove magari troveremo Visconti candidato e capiremo questo improvviso sussulto.

Io continuo a pensare che Asti abbia bisogno di associazioni forti, rappresentative e capaci di collaborare, non di presidenti che cercano visibilità attaccando gli altri.

Da parte mia le porte del Comune sono sempre state aperte e continueranno a esserlo. Ma il commercio non ha bisogno di dichiarazioni ad effetto: ha bisogno di idee, progetti, responsabilità e, soprattutto, di persone disposte a lavorare concretamente per la città.