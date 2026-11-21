Il Rotaract Club del Distretto 2032 (Distretto comprendente Piemonte Sud, Liguria e Principato di Monaco), organizzazione giovanile del Rotary, nel corso di una breve cerimonia svoltasi all’Ospedale Cardinal Massaia di Asti, ha consegnato al reparto di cardiologia, diretto da Marco Scaglione, un massaggiatore cardiaco esterno “Lucas 3”, presidio salvavita utilizzato durante le procedure di rianimazione cardiopolmonare. L’importante strumento è stato procurato grazie a una sottoscrizione promossa nell’anno sociale 2025-2026, che ha portato alla raccolta di 72.000 euro, con i quali è stato possibile l’acquisto di quattro massaggiatori cardiaci per altrettanti ospedali del Distretto.

Alla cerimonia hanno presenziato Umberto Maria Bistolfi, rappresentante distrettuale Rotaract per l’anno 2025-2026, accompagnato dal suo vice Christian Russo, il governatore distrettuale Rotary per lo stesso anno, Luigi Gentile, la presidente del Rotaract Club Asti, Gabriella Rallo, con il suo vice Oscar Rubáno.

A fare gli onori di casa, insieme al primario di cardiologia Marco Scaglione, il direttore generale dell’ASL Giovanni Gorgoni.

Grande soddisfazione per il prezioso dono è stata espressa dai due dirigenti della sanità astigiana, che hanno sottolineato come questo nuovo strumento contribuirà concretamente alla qualità e tempestività delle cure per i pazienti cardiologici.

Gli esponenti Rotaract e Rotary, dal canto loro, si sono detti particolarmente soddisfatti per aver potuto fornire un nuovo importante contributo alla sanità pubblica, confermando una tradizione che da tempo contraddistingue i due sodalizi.