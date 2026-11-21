Oggi, sabato 21 novembre, cala il sipario sulla sedicesima edizione dell’Asti International Film Festival. Cinque giorni densi di proiezioni, incontri e iniziative culturali si avviano alla conclusione con gli ultimi titoli in concorso, ospiti di rilievo e la cerimonia finale di premiazione, in programma alle 19.30 alla Sala Pastrone. Tra i volti più attesi della giornata conclusiva figurano Darko Peric, Fabrizio Lopresti e Andrea Bosca.

L’edizione di quest’anno, intitolata alla memoria di Gianluigi Porro, ha proposto circa cento proiezioni, richiamando in città autori, registi, interpreti e addetti ai lavori italiani e internazionali. Promossa da Sciarada Produzioni insieme al Circolo Cinematografico Vertigo, la rassegna ha ribadito il proprio respiro internazionale, mettendo al centro il cinema indipendente, il ricambio generazionale e lo sviluppo di una rete culturale condivisa.

L’ultima giornata tra schermi, pagine e premi

Stamattina l’ultima tranche di cortometraggi e documentari in gara, provenienti da diversi contesti internazionali e accompagnati in sala da alcuni degli autori.

Nel pomeriggio le opere: in cartellone Nero, esordio alla regia di Giovanni Esposito, a cui segue Il primo figlio alla presenza della regista Mara Fondacaro.

Spazio anche alla letteratura: alle 16, nel Ridotto del Teatro Alfieri, l’attore Andrea Bosca dialoga con Riccardo Costa attorno al suo libro La voce blu, mostrando al pubblico una sfaccettatura diversa del proprio percorso creativo.

La parte serale mette invece al centro i riconoscimenti e l’assegnazione dei premi delle sezioni competitive: Premio “Città di Asti”: assegnato all’attore di origini serbe Darko Peric — noto al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Helsinki ne La Casa di Carta e coinvolto anche nel film Il Vangelo di Giuda diretto da Giulio Base. Premio “Allegria, Felicità” (in ricordo dei fratelli Bugnano): conferito a Fabrizio Lopresti per Sensualità a Corte. Alle 19.30, alla Sala Pastrone, la cerimonia di premiazione con gli ospiti proclamerà i vincitori delle varie categorie in concorso e sancirà la chiusura ufficiale della sedicesima edizione del festival.