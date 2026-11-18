Si apre uno spiraglio nella vicenda dell'Astidental, storica realtà astigiana attiva dagli anni ’80 nella distribuzione di attrezzature e materiali odontoiatrici, oggi controllata dal fondo di investimento Small Cap Opportunities II (gestito da LBO France). Nei giorni scorsi la notizia che su un organico di 75 dipendenti, sono stati dichiarati una quarantina di esuberi.

Ora è la stessa azienda a comunicare, con una nota, la possibilità di una svolta: "In questo contesto di particolare complessità si colloca la disponibilità a intervenire di Gallmetzer Holding, gruppo italiano di riferimento nel settore dentale, con sede a Bolzano e una consolidata presenza sui mercati nazionale e internazionale. L’operazione prospettata rappresenta un’opportunità concreta per evitare la dispersione del patrimonio di esperienze, competenze professionali e relazioni commerciali costruito da Astidental nel corso della propria storia".

Il gruppo italiano con sede a Bolzano, attivo anche a livello internazionale e con un fatturato di circa 100 milioni di euro, ha dimostrato interesse a "intervenire in un contesto di difficoltà aziendale, con l’obiettivo di salvaguardare parte delle attività e dei posti di lavoro e porre le basi per un progetto industriale sostenibile".

Attraverso Bquadro, è spiegato nlla nota, parte delle attività potrebbe così trovare continuità all’interno del gruppo Gallmetzer, "in un perimetro necessariamente più circoscritto, definito sulla base delle effettive condizioni di sostenibilità economica e industriale. Il percorso richiederà un significativo lavoro di riorganizzazione e un impegno costante per ricostruire condizioni di stabilità e competitività".

Il progetto industriale punta a valorizzare le attività che verranno rilevate, facendo leva sulle competenze esistenti, sulle risorse e sulle sinergie del gruppo, sull’integrazione logistica e organizzativa e sul rafforzamento dei servizi offerti ai professionisti del settore odontoiatrico.

"Un ruolo centrale sarà affidato alla rete vendita, - prosegue la nota - uno dei principali patrimoni commerciali di Astidental. Gallmetzer Holding intende sostenerne e valorizzarne l’attività attraverso strumenti commerciali più efficaci, un’offerta di prodotti più ampia e un’organizzazione strutturata, in grado di rafforzarne la presenza sul territorio e la relazione con i clienti. Il progetto prevede inoltre di preservare l’identità commerciale di Astidental-Bquadro, valorizzandone la conoscenza del mercato, la vicinanza alla clientela e le competenze maturate negli anni, con il supporto delle capacità organizzative, industriali e finanziarie di un gruppo di dimensione internazionale".

"Il tema occupazionale - conclude la nota - , che rappresenta uno degli aspetti più delicati dell’intera operazione, sarà affrontato con le organizzazioni sindacali, nella volontà di instaurare un confronto serio, aperto e costruttivo, volto a individuare le soluzioni più sostenibili per la tutela dei lavoratori, tenendo conto della complessità della situazione aziendale e delle esigenze del progetto industriale. Un impegno rivolto al futuro, da affrontare con determinazione, realismo e senso di responsabilità, nell’interesse dei lavoratori, dei clienti e del territorio astigiano".