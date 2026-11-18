E’ stato inaugurato ufficialmente il cippo dedicato agli “Amis d’la pera”, posto al centro di un’aiuola che guarda piazza Torino, proprio di fronte al “Bar Rio” e al fondo di viale Partigiani. Alla cerimonia sono intervenuti numerosi soci dell’associazione, il sindaco Maurizio Rasero e l’assessore Paride Candelaresi.

Rasero ha ringraziato gli “Amis d’la pera” per un monumento «che valorizza un angolo di città ed al contempo riporta alla memoria un pezzo di storia locale. Nel “crutin” del “Bar Rio” nacque l’associazione degli “Amis d’la pera” che tanto bene ha fatto per la città: dal suo impegno sono nate la compagnia teatrale “Brofferio” e le maschere astigiane che hanno portato allegria nei carnevali cittadini ed un momento di festa agli anziani delle Case di riposo.

Sono indimenticabili le figure di Emanuele Pastrone e del regista Piero Fassio, le tante partecipazioni a rassegne teatrali in tutto il Piemonte, con spettacoli che divertivano e commuovevano. Gli “Amis d’la pera” sono nati come un gruppo che non badava al censo e lavorava tanto per fare del bene.

Grazie a chi ha voluto ricordare la loro opera nel posto in cui sono nati e grazie a chi ancora oggi si mette a disposizione del prossimo in una città che è molto cambiata e che ha più problemi che non un tempo. Il monumento è anche un ricordo dell’architetto Antonio Guarene, il cui segno artistico ed umano è rimasto nelle moltissime persone che si sono rivolte a lui, sempre avendo come risposta uno spunto o un’idea».

Massimo Martinengo, presidente degli “Amis d’la pera”, ha ringraziato «in modo particolare i soci Walter Cerrato ed Alfio Orecchia, che insieme all’architetto Pasquale Riso hanno dato un contributo determinante alla realizzazione del monumento. Presenti all’inaugurazione Rosellina Piano Guarene e Adriano Rissone, già attore della “Brofferio”.

Sul cippo disegnato da Guarene campeggia il pietrone (“a pera”) simbolo di quella grossa pietra del Tanaro che, secondo la tradizione, i giovani di altri borghi cittadini che volevano corteggiare una ragazza di “Porta Turin” dovevano sollevare per dar prova della loro forza. G

li “Amis” nacquero nel 1964 da un’idea cresciuta nel “crutin” del “Bar Rio”, che è sempre lì, ma non ha più la chiassosa vivacità ed allegria di quegli anni: dietro al banco c’è una silenziosa e gentile ragazza cinese ed il piemontese in quelle stanze è una lingua straniera.

Il pietrone sul cippo forse incuriosirà qualche passante, mentre per altri resterà a ricordo sia della vivacità, dell’allegria e della voglia di vivere che animarono negli anni Sessanta e Settanta gli abitanti di “Porta Turin”, sia dell’impegno sociale degli “Amis d’la pera”, nato allora e giunto sino ad oggi.