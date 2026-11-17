Convocazione d'urgenza oggi pomeriggio dei Consiglio di Indirizzo e di Amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Asti: nei giorni scorsi 20 tra componenti del Cdi (tutti e 15) e del Cda (5 su 8) avevano inviato una richiesta di chiarimenti al presidente Livio Negro sollecitandolo in particolare a spiegare le sue intenzioni sulle voci di vendita della Banca. Ipotesi che i firmatari respingono.

Nelle settimane scorse anche i soci storici della Banca, Fondazione di Biella e di Vercelli, avevano chiesto a Negro chiarimenti.

Le voci sono riprese dopo le dimissioni, a settembre, di Maurizio Rasero da presidente (che difende l'autonomia della Banca); al suo posto è stata nominata Maria Teresa Armosino, già sottosegretario alle Finanze nei governi Berlusconi.