Finanza
17 Novembre 2026 10:34:21
Convocazione d'urgenza oggi pomeriggio dei Consiglio di Indirizzo e di Amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Asti: nei giorni scorsi 20 tra componenti del Cdi (tutti e 15) e del Cda (5 su 8) avevano inviato una richiesta di chiarimenti al presidente Livio Negro sollecitandolo in particolare a spiegare le sue intenzioni sulle voci di vendita della Banca. Ipotesi che i firmatari respingono.
Nelle settimane scorse anche i soci storici della Banca, Fondazione di Biella e di Vercelli, avevano chiesto a Negro chiarimenti.
Le voci sono riprese dopo le dimissioni, a settembre, di Maurizio Rasero da presidente (che difende l'autonomia della Banca); al suo posto è stata nominata Maria Teresa Armosino, già sottosegretario alle Finanze nei governi Berlusconi.
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