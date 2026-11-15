I consiglieri della Fondazione a Negro: "Fermati, la Banca non si vende"

Venti Pec sono arrivate, quasi contemporaneamente, nella casella postale del presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Asti, Livio Negro: ad inviarle tutti e 15 i componenti del Consiglio di indirizzo (Walter, Rizzo, Samson Aprile, Mauro Arione, Sabrina Carlevero, Mario Fassio, Francesco Lepore, Giorgio Maldonese, Armando Meschia, Piero Mora, Giuseppina Mulè, Elisa Piana, Gianpiero Poncino, Lavinia Saracco, Dario Tosetti, Ivo Valleri), più cinque (su otto, compreso il presidente) del Consiglio di amministrazione.

Il contenuto? Identico: in sostanza a Negro si chiede intanto di tenere informati i consiglieri delle varie iniziative intraprese o che si stanno per intraprendere e poi, soprattutto, di sospendere "ogni eventuale contatto o trattativa" tesa a cedere quote della Banca. Non è la prima volta, per altro, che sia Cdi che Cda impongono l'altolà a Negro alle sue intenzioni di cedere la Banca.

E nelle settimane scorse una mail analoga era arrivata anche dalle Fondazione di Biella e Vercelli, dopo che tentativi di avere contatti e risposte da parte di Negro erano falliti.

Lo stesso sindaco Rasero in una recente intervista a La Nuova Provincia aveva detto che ai vertici della Fondazione "serve più serenità: mi risulta anche una grave mancanza di comunicazione con le Fondazioni di Biella e Vercelli".

Che cosa succederà ora? Dopo le dimissioni di Rasero da presidente della Banca è tornata a circolare l'ipotesi di vendita, da sempre caldeggiata da Livio Negro presidente della Fondazione che ha la maggioranza delle azioni (31,9%). Ipotesi contro la quale si sono scierati lo stesso Rasero e una buona parte del mondo politico e imprenditoriale astigiano. Ora si tratta si capire se Negro avrà la forza (e i numeri) di portare avanti la sua battaglia.