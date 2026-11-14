La scommessa vinta del suino nero piemontese

E' una scommessa che viene da lontano: nel 2010 parte l'idea di recuperare una razza ormai andata perduta dalla metà del secolo scorso, quella del suino nero. Una scomparsa dettata da ragioni di mercato e dall'arrivo di nuove razze più "facili" (o veloci) da far crescere.

In Piemonte i "neri" erano la razza Cavourese e la Garlasco (allevata per lo più nel novarese): razze autoctone caratterizzate da una carne più morbida e saporita e un grasso di alta qualità più digeribile e salutare. Nasce così il progetto per recuperare il suino nero che ha visto impegnare anche l'Università di Torino e la Regione Piemonte e che attraverso incroci ha portato al suino nero del Piemonte.

Si distingue per rusticità, adattabilità all'allevamento all'aperto e i tempi di accrescimento più lunghi rispetto ai suini commerciali. Per raggiungere il peso ideale, un maiale nero richiede circa un anno e mezzo di vita: un tempo di crescita quasi doppio rispetto agli standard industriali. Questo percorso dilatato trasforma radicalmente la composizione plasmando una materia prima con una forte identità organolettica.

Un tempo lento che è anche rispetto per l'animale. Ma il vero tratto distintivo tra il suino nero e quello "industriale", sta nel grasso. Quello del Suino Nero Piemontese è profondamente diverso da quello a cui siamo abituati: più morbido e con un punto di fusione nettamente più basso. "Bisogna trattarlo diversamente, evitando temperature troppo elevate durante la stagionatura. Ed è proprio questa unicità a mantenere la fetta del salame incredibilmente morbida" spiega Mauro Casetta che con la sorella Chiara porta avanti il lavoro incominciato dal padre Luigi, per tutti Luiset, quello che ha inventato l'omonima agrisalumeria a Ferrere.

Qui, dove la filiera corta è la filosofia produttiva, si allevano circa 700 suini l'anno e una ventina sono i "neri" per i quali è stata studiata un'apposita alimentazione integrando alla miscela di cereali i semi di lino e i fiocchi di fava (bandendo la soia) per accompagnare la crescita naturale della razza

Ma il lavoro (e l'attenzione) non finisce nell'aia dove gli animali crescono. Tutta la parte della lavorazione è seguita scrupolosamente dai veterinari e poi la parte più importante si svolge in laboratorio. Come dice il patron dell'azienda, Luiset Casetta: "Il segreto è la fatica. Il segreto è lavorare bene». La pulizia delle carni, l'asportazione certosina di nervi e parti dure su una spalla o una pancetta di maiale nero non possono essere accelerate. È un lavoro di cesello che richiede ore di dedizione e che restituisce valore a ogni singolo taglio.

Questa attesa devota tocca il suo apice nel prodotto più emblematico e paziente di tutti: il futuro prosciutto crudo di Suino Nero Piemontese. Per arrivare al primo assaggio, questo salume richiederà tre anni di stagionatura. Una cuiosità: per il nero si è scelto il Vermouth bianco piemontese che "dialoga con le spezie della ricetta e dona ai prodotti profumi più complessi, eleganti e riconoscibili".

Fondata nel 1990 da Gino Casetta, Agrisalumeria Luiset è oggi una realtà che conta 27 collaboratori tra stabilimento e negozi (a Ferrere, Alba, Torino), con una produzione che comprende una settantina di specialità. Tra i progetti l’ampliamento del laboratorio produttivo previsto per il 2027.