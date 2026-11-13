Banca di Asti: "Fra tre anni l'utile volerà a 120 milioni"

Utile atteso a fine anno sui 30 milioni, destinato a quadrulicare entro il 2029 (120 milioni). Una crescita prevista nel nuovo Piano strategico messo a punto dall'Ad Roberto Fiorini e approvato dal Cda di Banca di Asti (presieduto da Maria Teresa Armosino) in un'insolita seduta a Arenzano.

Un piano di sviluppo che punta a sostenere progetti di imprese e famiglie "attraverso un nuovo modello di consulenza realizzato valorizzando le esperienze e le competenze presenti in azienda e la relazione con i clienti". Il Piano prevede 9,7 miliardi di euro di impieghi netti alla clientela a fine 2029, 2,1 miliardi in più rispetto alla previsione di fine 2026.

Il Piano, è spiegato in una nota riferibile all'Ad Fiorini, "parte dal legame costruito nel tempo con i territori, le famiglie, le imprese e gli azionisti per evolvere il modo di fare banca mettendo a disposizione nuove competenze e servizi e mantenendo la capacità di ascoltare e conoscere le persone". In sostanza più prestiti a imprese e famiglie, contenimenti dei costi e rinnovamento generazionale dei dipendenti sono le tre direttrici principali su cui si muoverà la Banca.

Per raggiungere questi traguardi, Banca di Asti punta a raddoppiare il numero dei gestori dedicati alla relazione diretta con la clientela e a triplicare le risorse destinate agli incentivi per i dipendenti. L'obiettivo è consolidare un modello integrato che unisca credito, consulenza patrimoniale e protezione.

Il 2026, spiegano i vertici di Banca di Asti, risentirà dei costi della ristrutturazione in corso: 165 prerensionamenti a fronte di circa 120 nuove assunzioni tra il 2027 e il 29 almeno 60 assunti entro luglio '27).

Gruppo Banca dfi Asti è il terzo in Piemonte per numero di sportelli. Complessivamente conta 211 agenzie, 1.628 dipendenti e oltre 415.500 clienti.

C'è però chi contesta la scelta di spostarsi ad Arenzano, in Liguria, per la seduta del Cda. "Da mesi alle lavoratrici e ai lavoratori viene richiesto il massimo rigore: attenzione alle spese, contenimento dei costi, fare sempre di più con sempre meno - afferma la Fisac Cgil - Quella trasferta in Riviera era necessaria? Quale messaggio viene trasmesso a chi, ogni giorno, è chiamato a giustificare anche le spese più contenute?".