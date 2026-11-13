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L'Asp precisa

Parcheggio di via Natta: c'è anche una cassa abilitata al pagamento in contanti

La risposta alla segnalazione di un automobilista: "Gli utenti che non dispongono di carte di pagamento o di altri strumenti digitali possono effettuare regolarmente il pagamento della sosta in contanti, utilizzando l'apposita cassa situata sotto la rampa di accesso al piano superiore"

Redazione web

Redazione web

13 Novembre 2026 09:43:07

Lunedì 28 e martedì 29 settembre sosta limitata nel parcheggio multipiano di via Natta/via Testa

In merito all'articolo dal titolo «Un altro automobilista bloccato al parcheggio di via Natta», pubblicato il 4 novembre, riteniamo opportuno fornire alcune precisazioni in merito alle modalità di pagamento della sosta presso il parcheggio multipiano di via Natta-via Testa.

Contrariamente a quanto riportato nella segnalazione del lettore, il parcheggio è dotato di due casse automatiche per il pagamento della sosta. Una delle due è abilitata esclusivamente ai pagamenti elettronici, mentre l'altra consente di pagare anche in contanti, sia con monete sia con banconote.

Gli utenti che non dispongono di carte di pagamento o di altri strumenti digitali possono quindi effettuare regolarmente il pagamento della sosta in contanti, utilizzando l'apposita cassa situata sotto la rampa di accesso al piano superiore.

Confidando che questa precisazione possa contribuire a fornire un'informazione completa e corretta agli utenti, ringraziamo per l'attenzione e per lo spazio concesso.

ASP S.p.A.

 

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