Non solo grande tennis e volée spettacolari: l’Asti Docg conquista le Nitto ATP Finals

Non solo grande tennis e volée spettacolari: dal 15 al 22 novembre, in occasione delle Nitto ATP Finals di Torino, tra i protagonisti dentro e fuori dall’Inalpi Arena ci sarà l’Asti Docg. Riconosciuto dalla Regione Piemonte come "Vino dell’anno", lo spumante aromatico più celebre d'Italia sfrutterà la vetrina internazionale del torneo per raccontarsi attraverso degustazioni, mixology, alta cucina e iniziative solidali. Un legame vincente con lo sport che guarda già al futuro: il Consorzio dell’Asti ha infatti ufficializzato il rinnovo della partnership con la Federazione Italiana Tennis e Padel fino al 2030.

Dal Grand Opening Show alla mixology d'autore

Il calendario firmato Asti Docg prende il via già oggi giovedì 12 novembre con il Grand Opening Show all’Inalpi Arena: dalle 21 sul palco salirà Achille Lauro (biglietti su ticketone), accompagnato dall’Asti Spumante e dal Moscato d’Asti Docg in qualità di partner ufficiali. Per l'occasione, il bartender Giorgio Facchinetti firmerà due cocktail inediti a base delle bollicine piemontesi: Asti Vibes e Asti Signature.

Per tutta la durata del torneo, il cuore pulsante della denominazione all’Inalpi Arena sarà lo stand del Consorzio nel Fan Village. Qui otto bartender si alterneranno nella creazione di quattro cocktail dedicati, affiancando la miscelazione alla degustazione dell’Asti Docg in purezza. La grande novità dell’edizione 2026 è lo spazio riservato alla nuova tipologia Rosé, servita in calici in edizione limitata.

Masterclass, alta gastronomia e locali del centro

L’Asti Docg sarà il filo conduttore anche degli eventi diffusi in città: Casa Gusto (fino al 22 novembre): All’Archivio di Stato, nello spazio realizzato in collaborazione con la Regione Piemonte, l’Asti Docg sarà protagonista di masterclass e degustazioni in abbinamento alle eccellenze gastronomiche del territorio. LievitaTO e alta cucina: Alla Centrale – Nuvola Lavazza, le bollicine incontreranno l'arte bianca di 15 maestri panificatori. Martedì 17 novembre riflettori puntati sul «Menù a dieci mani», una cena d'autore firmata da cinque chef. L'Asti Docg brillerà poi anche alla Notte del Nebbiolo, Barolo e Barbaresco (20 novembre) e al Food Festival Contest (21 novembre). Il tour nei locali torinesi: Diciassette locali del centro cittadino celebreranno la denominazione proponendo drink list a base di Asti Docg abbinate ai dessert, oltre a originali primi piatti cucinati direttamente con il Moscato d’Asti.

Un brindisi alla solidarietà con Lorenzo Sonego

Martedì 17 novembre l’Asti Docg scenderà in campo anche per il sociale. Durante il Charity Brunch ospitato al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, il Consorzio batterà all’asta una prestigiosa Magnum di Asti Docg insieme ad alcuni memorabilia di Lorenzo Sonego, tennista torinese e brand ambassador della denominazione, per raccogliere fondi a favore della ricerca oncologica.