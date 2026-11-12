Screening gratuito per il diabete all’Ospedale Cardinal Massaia

Il diabete è una patologia silenziosa ma insidiosa: se trascurato, con il tempo può compromettere seriamente cuore, reni, vista, vasi sanguigni e sistema nervoso. Poiché spesso si sviluppa a lungo senza dare sintomi evidenti, la prevenzione diventa fondamentale. Conoscere il proprio livello di rischio e correggere le cattive abitudini permette infatti di intervenire per tempo e ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 2.

Per sensibilizzare i cittadini, lunedì 16 novembre, dalle 8,30 alle 12, l’Asl AT organizza una mattinata di screening gratuito presso il piano -1 dell’ospedale Massaia. L’evento celebra la Giornata mondiale del diabete (14 novembre), dedicata quest’anno al tema "Early action on diabetes" (agire precocemente sul diabete).

Gli obiettivi della giornata

L’iniziativa punta a diffondere la conoscenza dei fattori di rischio e a promuovere stili di vita sani, ma guarda anche oltre l’aspetto strettamente clinico: l’obiettivo è abbattere i pregiudizi e le barriere sociali legate alla malattia, garantendo a tutti un accesso equo e tempestivo alle cure per limitare le complicanze.

Come si svolge lo screening

Il percorso, curato dai medici e dagli infermieri della Struttura complessa di Malattie Endocrine e del Metabolismo (diretta dal dottor Alessandro Piovesan), prevede: Controlli base: misurazione dei parametri biometrici e della glicemia capillare. Valutazione del rischio: compilazione del Diabetes Risk Score, un breve questionario di otto domande che stima la probabilità di sviluppare il diabete di tipo 2 nei successivi dieci anni (rivolto a chi non ha ancora una diagnosi). Consulenza mirata: chi risulterà avere un rischio elevato potrà accedere a un colloquio informativo dedicato alle corrette abitudini alimentari e di vita.

Lo spazio dedicato al movimento

Un’area specifica vedrà protagonisti i fisioterapisti dell’Asl AT, coordinati dalla dottoressa Raffaella Marmo (responsabile dell’Area Riabilitativa della Direzione delle Professioni Sanitarie). L’équipe illustrerà il ruolo chiave dell’esercizio fisico nella prevenzione e nella gestione della malattia, proponendo un test sulle abitudini motorie e una scala di autovalutazione per il rischio di caduta. Ai partecipanti verranno inoltre forniti consigli pratici per combattere la sedentarietà e informazioni per iscriversi ai programmi di Attività Fisica Adattata e ai Gruppi di Cammino dell’Asl AT, unendo così i benefici del movimento al valore della socialità.

L’impegno quotidiano sul territorio

Oltre alle giornate di prevenzione, la Struttura complessa di Malattie Endocrine e del Metabolismo garantisce un’assistenza continua, seguendo oltre 16.000 pazienti tra ambulatori ospedalieri e territoriali. Grazie a una stretta collaborazione multidisciplinare con cardiologi, nefrologi, oculisti, neurologi, ortopedici e chirurghi vascolari, il reparto assicura una presa in carico completa e costruita attorno alle esigenze della persona.