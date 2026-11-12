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Le difficoltà del mondo agricolo

Sospensione dei mutui per le aziende del vino e della nocciola: via libera in Consiglio regionale all’ordine del giorno di Isnardi

Il consigliere Pd: «Diamo respiro alle imprese dell’Astigiano». Chiesta anche un’informativa urgente all’assessore Bongioanni

Redazione web

Redazione web

12 Novembre 2026 10:28:35

Liste d'attesa, Asti chiude la classifica regionale

consigliere Regionale Gruppo Partito Democratico Fabio Isnardi

Una boccata d’ossigeno per le imprese agricole piemontesi alle prese con una congiuntura particolarmente complessa, soprattutto nei comparti vitivinicolo e corilicolo. Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno, presentato dal consigliere del Partito Democratico Fabio Isnardi e sottoscritto trasversalmente da esponenti sia di maggioranza che di minoranza, per chiedere l’attivazione della moratoria sui mutui.

L'obiettivo del documento è ottenere la sospensione temporanea del pagamento della quota capitale dei finanziamenti bancari in essere. Per farlo, l'Aula impegna la Giunta regionale ad attivarsi rapidamente presso il Ministero competente e l’Associazione Bancaria Italiana (Abi), facendo leva su uno strumento già previsto dalla normativa piemontese: una legge regionale del 2019, voluta dall’allora assessore all’Agricoltura Giorgio Ferrero, che consente di congelare le rate in determinate condizioni di crisi.

"Le migliaia di imprese che portano avanti le nostre eccellenze agricole, grazie alle quali l’Astigiano è conosciuto nel mondo, stanno affrontando un momento delicato per fattori del tutto estranei al loro impegno e alla qualità del loro lavoro" spiega Isnardi. Secondo l'esponente dem, la sospensione della quota capitale permetterebbe alle aziende di alleggerire il peso delle spese correnti, fortemente aumentate, liberando al contempo risorse per gli investimenti necessari.

Oltre all’aspetto finanziario, il consigliere regionale accende i riflettori sul fronte politico e sindacale. Nelle ultime settimane, infatti, diverse associazioni di categoria e sigle sindacali hanno bussato alle porte di Palazzo Lascaris chiedendo interventi immediati e lamentando difficoltà di dialogo con l'attuale guida dell'assessorato.

"Per questo motivo, come gruppo del Partito Democratico, abbiamo chiesto un’informativa urgente dell’assessore Bongioanni in Commissione per aprire un confronto concreto sulla crisi del comparto" conclude Isnardi, ribadendo la necessità di tradurre al più presto l'atto di indirizzo in misure operative.

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