Una serata speciale degli "Osti narranti" dedicata ai sapori del Monferrato

Un omaggio alla memoria, alla cultura del territorio e ai sapori genuini del Monferrato. Venerdì 13 novembre la sede di Asti della Scuola Alberghiera di Agliano Terme e Asti ospiterà una serata speciale targata "Osti Narranti", dedicata a Carlo Petrini e Fulvio Prandi, autorevoli autori della Guida Osterie d’Italia di Slow Food Editore.

Un appuntamento speciale che intreccia cultura gastronomica e tradizione. L'evento, organizzato su prenotazione al numero 328 3367113 (costo della cena 50 euro vini inclusi) con il ricavato si contribuirà alla realizzazione di borse di studio per gli allievi dell'istituto. Un momento di festa e condivisione che riunirà produttori vinicoli, ristoratori, appassionati di enogastronomia e gli amici che hanno condiviso un pezzo di strada con Petrini e Prandi tra cui Luca Martinotti, vicepresidente dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

A tavola, il grande bollito misto condividerà il ruolo di protagonista con i piatti della tradizione monferrina preparati dai “Magnifici 5 del ristorante La Grotta” insieme alle specialità preparate dai ristoranti, I Bologna di Rocchetta Tanaro, Il Belbo da Bardon di San Marzano Oliveto, Marlera di Mombaruzzo e Madama Vigna di Baldichieri.

Ad accompagnare la serata ci sarà l’ironia degli artisti Pippo Bessone e Luca Occelli. Fin dalla fondazione di Slow Food 40 anni fa, Carlo Petrini, grazie al suo grande lavoro di ricerca e di valorizzazione, ha cambiato il modo di pensare di produttori e consumatori, che amava definire co-produttori, sostenendo che il valore del prodotto va condiviso in maniera consapevole con chi lo acquista.

La custodia della biodiversità e della sapienza contadina sono stati gli elementi al centro della sua intensa attività: grazie a lui il cardo “Gobbo” di Nizza Monferrato, il peperone quadrato di Motta di Costigliole, quello di Capriglio e il carciofo astigiano del “Sorì” sono diventati Presìdi Slow Food, i progetti di tutela che sostengono le piccole produzioni tradizionali a rischio di estinzione. In campo editoriale, Petrini ha realizzato con Slow Food Editore guide che hanno fatto conoscere osterie e produttori vinicoli astigiani in tutto il mondo, permettendo di custodire la cucina familiare, come ricorda Gino Bardone del ristorante Il Belbo da Bardon definendolo un mattatore straordinario capace di mettere al centro il piacere del gusto e la sostenibilità.

Accanto a lui viene ricordato Fulvio Prandi, uomo stiloso, colto e legato a Petrini da una profonda amicizia; come sottolinea l'amico astigiano Attilio Cerrato: “Prandi era una persona intelligentissima, simpaticissima e generosissima, grande amante della buona cucina e fine scopritore di nuovi locali”. Dopo gli studi alla scuola enologica di Alba, Prandi avviò un’azienda di prodotti per l’enologia, diventando parallelamente fiduciario della condotta albese di Slow Food, presidente della cooperativa libraria “La Torre” e consigliere dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Il loro profondo legame con il territorio è ben sintetizzato dalle parole di Piercarlo Grimaldi, già rettore dell'Ateneo di Pollenzo, che ricorda come senza due persone straordinarie come Petrini e Prandi, capaci di dare con amore e coscienza contenuto e identità alle comunità locali, le colline astigiane avvertano oggi una profonda solitudine.