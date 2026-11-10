Proevo Piemonte Srl protagonista della settimana europea per la sicurezza sul lavoro ad Alessandria e Asti

PROEVO PIEMONTE SRL, società specializzata in consulenza aziendale e formazione professionale, ha partecipato a due importanti eventi in occasione della Settimana Europea per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (19 - 23 ottobre).

«Il 20 ottobre siamo stati all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Alessandria – ha dichiarato la dott.ssa Rossella Pucciariello dell’Area Manager Sviluppo d’Impresa PROEVO SRL – dove, in collaborazione con l’associazione Sicurlav e con il dott. Michele Montrano, ispettore SPreSAL, abbiamo tenuto una formazione in materia di salute e sicurezza ai numerosi consulenti del lavoro presenti». Durante la stessa giornata è intervenuto, con una relazione, il tecnico RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) della PROEVO, il dott. Paolo Tosato.

«Il 22 ottobre, invece, – ha continuato Rossella Pucciariello – sono stata chiamata come relatrice all’evento promosso dal sindacato UILTuCS di Asti svoltosi in Sala Pastrone, il cui tema riguardava l’ergonomia nel settore terziario, ovvero quali attrezzature o dispositivi sono utilizzati o dovrebbero essere presenti negli ambienti di lavoro dove la sedentarietà prolungata può compromettere la salute degli operatori».

Al convegno erano presenti, tra gli altri, il Segretario Generale UILTuCS Asti, Francesco Di Martino, il Segretario Generale UILTuCS Piemonte, Gennaro Strazzullo, il presidente Confcommercio Asti, Enrico Fenoglio, il deputato Marcello Coppo il docente Sergio Ardissone e l’avvocato Pierpaolo Masciocchi.



Il settore sicurezza, in cui PROEVO vanta anni di esperienza, è argomento di stretta attualità ed è uno degli aspetti più importanti ma spesso sottovalutato nella gestione di qualsiasi attività; obiettivo di PROEVO PIEMONTE SRL è mettere a disposizione delle imprese una gamma completa di servizi: dalla consulenza, alla formazione, dall’informazione all’organizzazione per offrire un supporto concreto agli imprenditori e permettere loro di concentrarsi sul proprio lavoro. «PROEVO – ha sottolineato Rossella Pucciariello – vuole comprendere le reali esigenze del cliente e trovare le soluzioni ideali per lui”. Nel dettaglio, PROEVO offre un’assistenza competente e continuativa con formazione rivolta a lavoratori o dirigenti attraverso corsi in azienda o online, con l’assunzione degli incarichi di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e con l’utilizzo dei Fondi Interprofessionali che erogano risorse gratuite per la crescita formativa del personale dipendente.

Particolare attenzione è dedicata al rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy con il servizio di DPO per i propri clienti «che affianchiamo anche nella gestione dei rifiuti – ha concluso la dott.ssa Pucciariello – e seguiamo in materia di igiene alimentare con l’elaborazione dei Manuali di Autocontrollo e con formazione specifica».

PROEVO PIEMONTE SRL è certificata ISO 9001:2015 per le attività elencate e accreditata dalla Regione Piemonte per la formazione continua. Un partner ideale, dunque, per affrontare qualsiasi esigenza di un’azienda moderna.

Per info tel. 0141 1707088 mail segreteria@proevosrl.it.