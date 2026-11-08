Reunion di pensionati Coldiretti per festeggiare gli 80 anni dell'ex direttore Oldrado Poggio

Una festa sulla scia di ricordi e aneddoti: l'occasione erano gli 80 anni di Oldrado Poggio, storico ex direttore provinciale della Coldiretti, ma anche giornalista pubblicista, appassionato di storia e cultura locale. A festeggiarlo un gruppo di pensionati di quella che una volta era chiamata la "bonomiana", a cui è aggiunto Mario Sacco, presidente di Confcooperative Piemonte Sud, già presidente della Fondazione CrAsti e pure lui con un passato alla Coldiretti.

Appuntamento all'agriturisimo Bodrito di Cessole allietato da un menu tipicamente langarolo.

Originario di Roccaverano, oltre che corrispondente apprezzato per La Stampa pagine di Asti e il settimanale diocesano L'Ancora , ha diretto ll'Ufficio per la Pastorale del Lavoro della Diocesi di Acqui Terme (dove risiede) e ha pubblicato il libro storico “Roccaverano. La cronaca che diventa storia” .