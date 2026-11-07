Rasero: "Guai a chi tocca Banca di Asti". E sulle prossime amministrative...

Sindaco Rasero, il 2 novembre con la ratifica delle sue dimissioni da presidente della Banca si sono chiusi sei mesi di aspre polemiche per il suo doppio ruolo, finite anche in Parlamento. Rifarebbe tutto come prima?

Intanto ripeto che Banca d’Italia non ha mai rilevato una mia incompatibilità col doppio ruolo. Potevo fare sindaco e presidente. Non solo: quando a settembre ho annunciato le dimissioni, sempre Banca d’Italia, per scritto, ha detto che potevo restare in carica sino all’assemblea.

Però si è dimesso…

Si era creato un clima non più sostenibile, alimentato da polemiche strumentali. Ho deciso di fare un passo indietro per tutelare la Banca da queste strumentalizzazioni e anche per non far commissariare il Comune.

Non pensa che pensa che prendere tutto e subito, sindaco e presidenza della Banca, poteva essere un atto di arroganza? Non poteva aspettare la scadenza del mandato?

Questa sì che sarebbe stata arroganza: mettere un presidente a tempo per poi subentrare. Sarebbe stata una mancanza di rispetto per la Banca, cosa che non avrei mai voluto. Io i due incarichi li potevo svolgere e non ho mai fatto mancare niente né al Comune né alla Banca.

Adesso al suo posto c’è Maria Teresa Armosino: in assemblea l’ex presidente della Fondazione Sacco ha detto che con lei era sicuro che la Banca non sarebbe stata venduta, ma ha chiesto assicurazioni con il nuovo corso.

Piena fiducia in Maria Teresa Armosino, con cui in passato ho condiviso un pezzo di percorso politico. E’ preparata, onesta e conosce il territorio. Sul futuro della Banca, bisogna chiedere alla Fondazione.

Lei resta contrario alla vendita?

Io non interferisco nelle decisioni di un ente autonomo. Come sindaco, finché sarò sindaco, credo di poter dire come la penso: si prendano ben guardia di vendere la Banca perché è un patrimonio che non possiamo perdere.

Il Cda della Fondazione si è spaccato sulla nomina del nuovo consigliere della Banca: 4 a 4 e Tommaso Gheduzzi è passato solo perché il voto del presidente vale doppio. L’escluso è Roberto Rubba, considerato a lei vicino…

Ho fatto per 4 anni il vicepresidente della Fondazione e non mi ricordo una volta in cui il Consiglio si sia spaccato a metà. Credo che in questi casi il compito del presidente sia quello di mediare e trovare una soluzione, ma ci vuole una sensibilità in questo senso. La Fondazione non è un’azienda privata dove il capo decide per tutti. Dopo di che prendo atto che dopo una serie di rassicurazioni è stato lasciato fuori il rappresentante di un’organizzazione di categoria, Rubba, sostenuto dalla Confcommercio. E che ha votargli contro è stata un’altra organizzazione di categoria, la Coldiretti. Serve più serenità: mi risulta anche una grave mancanza di comunicazione con le Fondazioni di Biella e Vercelli.

A proposito di Banca: c’è stato chi ha contestato che durante i suoi mesi di presidenza siano stati avviati il piano di accorpamento delle filiali e 165 prepensionamenti.

Polemiche viscide tirate fuori dalla Casa del Popolo. Gliel’ho già detto in faccia. Gli accorpamenti sono un piano del 2025, cioè precedente gestione, arrivato al dunque ora; i prepensionamenti sono stati chiesti dagli stessi dipendenti e approvati dai sindacati, Cgil compresa, che mi pare tutelino i diritti dei lavoratori. Lasciamo lavorare in pace il nuovo amministratore delegato che il 12 presenterà il suo Piano triennale.

Venendo al Comune: il centrosinistra ha già il suo candidato, e il centrodestra?

Il centrodestra è in ritardo. Io non ho un candidato, anche se è noto che avrei visto bene Stefania Morra, ma che ha fatto legittimamente altre scelte.

Sembra che si dovrà attendere che il centrodestra definisca tutte le candidature a livello regionale: non si rischia un nome voluto altrove?

Sappiamo tutti che il nome che circola è quello di Marcello Coppo che sarebbe un ottimo candidato per esperienza e capacità. Se la coalizione decidesse per un candidato meno schierato politicamente, vedrei bene Paride Calendaresi, che come assessore ha fatto molto bene.

Lei si candiderà come consigliere?

Non credo, ma mai dire mai: vediamo come si evolve la situazione. Certo prevedo mesi brutti da qui alle elezioni: c’è troppo accanimento, troppa polemica, in particolare contro di me. E non mi pare di essere difeso da chi sta in maggioranza con me.