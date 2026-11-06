L'eleganza nel calice: alla scoperta di tutte le sfumature del Monferrato Nebbiolo Doc

Dici Nebbiolo e pensi subito alle Langhe, anche se da quel vitigno nascono nobili vini come quelli dell’Alto Piemonte. E pure nel Monferrato: piccoli produttori, ma grandi prodotti. Sorprese che si scoprono se si ha la curiosità di andarle a cercare.

Così ha fatto Bruno Violato, ristoratore di lungo corso, naso (e palato) affinato a trovare vini di qualità anche senza essere accompagnati da etichette blasonate.

Così dopo le due puntate dedicate a Nizza Docg e Ruché, Violato propone una serata particolare: l’appuntamento è per giovedì 12 novembre, a «Il Podestà» a due passi da piazza San Secondo, uno dei locali di riferimento per chi cerca la cucina di qualità.

Per la rassegna “L’eleganza nel calice” Violato ha pensato ad una serata dove protagonista saranno le diverse sfumature del Monferrato Doc Nebbiolo. Sei produttori tutti astigiani, che hanno scelto di scommettere anche sul Nebbiolo. “Un vino che nulla ha da invidiare al più nobile parente delle Langhe – assicura Violato – Una scoperta che arricchisce la carta dei vini astigiani. Si parla sempre tanto di Langhe, ma il Monferrato non è da meno”.

L’incontro del 12 è organizzato in collaborazione con la Strada del vino e dell’olio Astesana (presidente Stefano Chiarlo, vice Beppe Giordano), che da qualche tempo sta lavorando intensamente sulla valorizzazione delle “cose buone”, mettendo insieme gli operatori del settore e fornendo un supporto importante a chi lavora nel turismo.

Il 12 a tavola il Nebbiolo si potrà gustare nei calici e nei piatti; un menù studiato per l’occasione che prevede (oltre all’aperitivo con Alta Langa Piambè 2020) un Filetto di tonno scottato (con crema di rapa rossa in agrodolce, fondo leggero di Monferrato Doc Nebbiolo), Riso Carnaroli sfumato nel Monferrato Nebbiolo (con Castelmagno, pera arrostita e nocciole Igp Piemonte); Polpo arrosto (con crema di patate, radicchio, cipolla fondente con riduzione al Monferrato Nebbiolo); infine panna cotta alle castagne accompagnata da un vin brulè al Nebbiolo.

Dalla cantina il Monferrato Doc Superiore Serre di San Pietro 2023 (Bava), il Superiore Gelin 2022 (Ruris), Iallarum 2023 (Cascina Castlet), il Superiore 2021 Matteo (Gozzellino Sergio), il Superiore 2023 Due Teste (Franco Roero) e il Grixa 2024 (Ferraris Roberto).

Costo della serata 45 euro, prenotazioni entro il 9 novembre allo 0141590030 oppure 333 4933160.