Maria Teresa Armosino alla presidenza di Banca di Asti: "Sono qui per far crescere questa banca"

Maria Teresa Armosino è, come previsto, la nuova presidente di Banca di Asti. Succede a Maurizio Rasero che lascia l’incarico solo appena sei mesi.

"Conosco già Banca di Asti, avendo avuto l’opportunità di partecipare negli ultimi mesi ai lavori del Consiglio di Amministrazione. Ho quindi potuto apprezzarne le professionalità, il radicamento territoriale e il patrimonio di relazioni costruito nel tempo - le sue prime parole visibilmente emozionata - Ma conosco anche la complessità delle sfide che abbiamo di fronte. Il sistema bancario sta attraversando una fase di profonda trasformazione. La crescente competizione, l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione dei servizi, l’evoluzione delle esigenze della clientela e un quadro regolamentare sempre più articolato impongono a tutti gli istituti scelte strategiche chiare e una continua capacità di adattamento. Sono qui per valorizzare e far screscere ulteriormente questa banca"

Armosino, prima donna a ricoprire quel ruolo, è stata eletta dall’assemblea dei soci: una seduta che ha riservato qualche polemica in seguito in particolare dell’intervento di Roberto Marmo, ex sindaco di Canelli e presidente della Provincia, che è arrivato a mettere in dubbio la legittimità dell’assemblea.

“Lo statuto prevede che al massimo i consiglieri possano essere 13 - ha detto - quest’assemblea è iniziata col presidente Rasero ancora al suo posto a dirigerla: è ancora lì quando è stato eletto chi lo deve sostituire (Tommaso Gheduzzi): quindi nel cda in questo momento ci sono 14 componenti”. Il segretario dell’assemblea Davide Spreafico ha giustificato: "Rasero era lì all’inizio e poi non si è spostato ma è chiaro che il Cda è di 13 componenti”. A quel punto Rasero si è alzato e andato a sedersi in platea.

Ma Marmo ha posto anche alcune domande e richieste di chiarimenti come sulla società Economa srl a suo dire molto vicina ad un esponente di primo piano della Banca che in poco tempo avrebbe acquistato un ingente pacchetto di azioni tanto da farla diventare la sesta azionista: "La banca ha controllato? Sa se ci sono conflitti di interesse?” . Pronta la replica dell’Ad Roberto Fiorini: "La Banca con i suoi organi svolge sempre tutti gli accertamenti necessari”.

In precedenza era intervenuto anche l’ex presidente della Fondazione Mario Sacco che prima ha contestato il sistema di voto (di fatto palese) ottenendo che venisse modificato e poi ha chiesto provocatoriamente a Rasero: “Sappiamo che con te la banca non sarebbe stata venduta ma adesso mettiamo la volpe nel pollaio?” alludendo alla possibilità che torni in pista l’ipotesi di cessione della banca. Sacco ha ricordato che la banca è "solida, ben patrimonializzata e con una buona redditività" e ha ringraziato i dipendenti per il lavoro svolto durante "due anni di polemiche create ad arte dall'interno".