Da lunedì 2 novembre parte il nuovo corso di Banca di Asti: alla presidenza arriva Maria Teresa Armosino

Cambio al vertice di Banca di Asti: lunedì 2 alle 10 all'auditorium della Banca l'assemblea dei soci ratificherà i nuovi assetti. . Maurizio Rasero arriva domissionario dopo appena 6 mesi sulla poltrona di presidente. Al suo posto arriva, su indicazione della Fondazione Cassa di risparmio, l'avvocato Maria Teresa Armosino, prima donna a ricoprire l'incarico (Armosino era già nel Cda della Banca).

"L’indicazione di Maria Teresa Armosino risponde al percorso avviato dalla Fondazione per accompagnare Banca di Asti in una nuova stagione di sviluppo, puntando su una governance solida, capace di coniugare competenze professionali, esperienza, conoscenza profonda del territorio e capacità di affrontare le trasformazioni del sistema creditizio": così il Consiglio d’amministrazione della Fondazione ha spiegato la scelta.

Nel Cda entra anche Tommaso Gheduzzi, laureato con lode in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino, con Double Degree presso la Universitat Politècnica de Catalunya di Barcellona, Gheduzzi vanta una significativa esperienza nei servizi finanziari, maturata tra banca, consulenza direzionale, istituto di moneta elettronica e fintec. Il suo è il nome a sorpresa uscito all'ultimo dal Cda, quando i rumors davano come favorito Roberto Rubba, già vicepresidente di Pitagora.

Gheduzzi è cresciuto ad Asti, dove ha completato gli studi superiori, e mantiene un legame attivo con il territorio anche attraverso il proprio coinvolgimento in un’attività imprenditoriale locale.

Proprio sul suo nome si è registrata una profonda spaccatura tra gli 8 componenti del Cda della Fondazione:quattro si sono espressi per lui e altrettanti per Rubba. L'ha spuntata Gheduzzi grazie al voto che vale doppio del presidente Negro. Non sono pochi quelli che vedono in questo risultato un nuovo episodio dell'ormai lunga telenovela che vede protagonisti Rasero e Negro con vista sulle ormai imminenti elezioni amministrative.

Rasero si è dimesso dopo che da Banca d'Italia erano stati posti una serie di vincoli che riguardano più la posizione della Banca rispetto alla Provincia, da cui comunque Rasero si era dimesso prima dell'elezione alla guida della CrAt.

Sistemati i vertici, ora si lavora al nuovo Piano Strategico Triennale "che - ha spiegato l'Ad Fiorini - punta a rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento attraverso investimenti in tecnologia, innovazione, competenze e qualità del servizio".