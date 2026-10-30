"Il vino è cultura, riportiamolo al centro della tavola e della convivialità"

Riportare il vino al centro della convivialità, abbattendo la barriera dei tecnicismi e, soprattutto, dei prezzi cercando di avvicinare in particolare i giovani. Non è la prima volta che se ne parla, ma forse è la prima volta che si prova a fare qualcosa.

È questa la missione di "Invito al vino", l'iniziativa che vede alleati due produttori, Stefano Chiarlo e Luca Ferraris, nomi di prestigio dell’enologia piemontese, il ristoratore Bruno Violato de “Il Podestà” suggestiva location nel cuore di Asti, con Beppe Giordano di Astesana Strada del Vino e dell’Olio e di Barbera e Barbere.

Un’idea che nasce da un’analisi concreta perché fondata sulle proprie esperienze personali. Che si consumi meno vino è un dato oramai assodato: “Ma se, pur tenendo conto di tutti i fattori, alla base ci fosse una questione culturale?” è la domanda da cui partire.

Chiarlo ricorda che una volta a casa trovare la bottiglia di vino sulla tavola specie in regioni come il Piemonte, era un fatto normale, ora non più; Ferraris riconosce che è cambiata anche l’immagine del vino: “Probabilmente si è esagerato, ricordo una pubblicità dove la carta dei vini era quasi paragonata ad una Bibbia: se all’inizio è servito per rilanciare tutto il comparto, ora rischia di essere un boomerang che allontana il consumatore medio”. Certo c’è anche la questione prezzi. Sempre Ferraris spiega: “Oggi a pesare di più sul prezzo finale e la componente commerciale e promozionale: uffici stampa, eventi come fiere, rappresentato costi enormi che finiscono sul prezzo della singola bottiglia”.

Fattori che allontanano specialmente i giovani, che possono spendere meno, non sanno cos'è il vino (anche se ad eventi come Nizza è, Rosso Barbera o la Festa del Ruché è facile incontrare tanti giovani col calice in mano) e cercano "beverage" più alla moda o di pronta beva.

Qui si inserisce “Invito al vino”: per tutto novembre e fino al 10 dicembre al Podestà vengono proposte alcune etichette di Chiarlo e Ferraris ad un prezzo “equilibrato”. Nell'elenco Alta Langa, Gavi, Barbera d'Asti, Ruché e Nizza a cifre comprese tra 4,50 e 6,50 euro al bicchiere, mentre per le bottiglie intere i prezzi variano dai 16 ai 30 euro.

"Ovviamente il cliente può scegliere qualsiasi altra etichetta nella carta dei vini - spiega Bruno Violato - L'idea è nata perché negli ultimi tempi ho avvertito un certo distacco da parte della clientela, sia giovane che non, al consumo del vino; credo sia doveroso per un ristoratore di una città e un territorio come il nostro riallacciare un rapporto diretto tra il vino e il commensale. Per fare questo, il ristoratore deve diventare una sorta di divulgatore, non solo della cucina Monferrato ma anche della molteplicità dei vini del Monferrato. Senza troppi tecnicismi, che confondono solo, ma con la voglia di incuriosire il commensale".

Un ritorno al vino, presentato non più come una sorta di "star" ma per quello che è cioè un prodotto autentico di un territorio, espressione di una cultura e di emozioni. E soprattutto la volontà di ritrovare l'orgoglio "astigiano": "Può succedere che il turista, ma a volte anche l'astigiano, arrivi al bar o al ristorante e chieda bollicine o vini di altre regioni: se semplicemente gli rispondessimo: ok ma prova ad assaggiare un'Altalanga, un Asti Docg o uno dei nostri rossi. Dobbiamo essere noi i primi ambasciatori dei nostri vini".

In conclusione: "Non vogliamo convincere qualcuno a bere un bicchiere di vino in più. Vogliamo creare le condizioni perché le persone, e soprattutto i giovani adulti, possano conoscere e comprendere ciò che quel bicchiere rappresenta. La vera sfida è trasmettere alle nuove generazioni la consapevolezza e la responsabilità di custodire e portare avanti una tradizione che appartiene a tutti noi. Perché perdere la cultura del vino, nell'Astigiano, significherebbe perdere una parte importante della nostra identità".