"Il vino è cultura, riportiamolo al centro della tavola e della convivialità"

Iniziativa
30 Ottobre 2026 17:20:00
Da sinistra Beppe Giordano, Luca Ferraris, Bruno Violato, Stefano Chiarlo
Riportare il vino al centro della convivialità, abbattendo la barriera dei tecnicismi e, soprattutto, dei prezzi cercando di avvicinare in particolare i giovani. Non è la prima volta che se ne parla, ma forse è la prima volta che si prova a fare qualcosa.
È questa la missione di "Invito al vino", l'iniziativa che vede alleati due produttori, Stefano Chiarlo e Luca Ferraris, nomi di prestigio dell’enologia piemontese, il ristoratore Bruno Violato de “Il Podestà” suggestiva location nel cuore di Asti, con Beppe Giordano di Astesana Strada del Vino e dell’Olio e di Barbera e Barbere.
Un’idea che nasce da un’analisi concreta perché fondata sulle proprie esperienze personali. Che si consumi meno vino è un dato oramai assodato: “Ma se, pur tenendo conto di tutti i fattori, alla base ci fosse una questione culturale?” è la domanda da cui partire.
Chiarlo ricorda che una volta a casa trovare la bottiglia di vino sulla tavola specie in regioni come il Piemonte, era un fatto normale, ora non più; Ferraris riconosce che è cambiata anche l’immagine del vino: “Probabilmente si è esagerato, ricordo una pubblicità dove la carta dei vini era quasi paragonata ad una Bibbia: se all’inizio è servito per rilanciare tutto il comparto, ora rischia di essere un boomerang che allontana il consumatore medio”. Certo c’è anche la questione prezzi. Sempre Ferraris spiega: “Oggi a pesare di più sul prezzo finale e la componente commerciale e promozionale: uffici stampa, eventi come fiere, rappresentato costi enormi che finiscono sul prezzo della singola bottiglia”.
Qui si inserisce “Invito al vino”: per tutto novembre e fino al 10 dicembre al Podestà vengono proposte alcune etichette di Chiarlo e Ferraris ad un prezzo “equilibrato”. Nell'elenco Alta Langa, Gavi, Barbera d'Asti, Ruché e Nizza a cifre comprese tra 4,50 e 6,50 euro al bicchiere, mentre per le bottiglie intere i prezzi variano dai 16 ai 30 euro.
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