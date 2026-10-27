Konecta: c'è l'intesa sulla solidarietà

Riduzione dell’orario di lavoro del 30% con l'applicazione del Contratto di Solidarietà difensiva, dal 2 gennaio sino al 31 dicembre 2027 per le sedi piemontesi di Konecta: Asti, Ivra e Torino. Complessivamente sono interesato un migliaio di lavoratori su tutto il territorio nazionale.

E' uno de risultati dell'incontro svoltosi a Roma al l Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre sullo sfondo restano i trasferimenti di parte dei dipendenti Konecta di Asti (un centinaio su 300 occupati) e Ivrea nella sede di Torino. Si tratta degli impiegati di due reparti (Gestione documentale e Back office non telefonico) della multinazionale specializzata nei servizi alla clientela (call center), interessata da circa un anno da una crisi legata alle difficoltà del settore.

In una nota i sindacati affermano che "l’Accordo Quadro sottoscritto in data odierna deve rappresentare un’occasione, oltre che di tenuta occupazionale per tutte le sedi e per la durata di vigenza dello stesso, di riqualificazione del personale attraverso percorsi formativi mirati e di riorganizzazione strutturale che consenta la gestione della complessa fase di trasformazione aziendale".



Anche l'azienda in un comunicato afferma che l'intesa "tutela la continuità occupazionale per tutti i lavoratori presso i propri siti, funzionale all’individuazione di tutte le iniziative necessarie per la gestione della transizione e trasformazione che l’azienda ha in essere".