Vino, Cia Piemonte convoca gli Stati Generali: «Servono scelte immediate per il futuro del settore»

Dalla necessità di rispondere a una forte fase di difficoltà nasce l'iniziativa di Cia Agricoltori Italiani del Piemonte, che ha deciso di promuovere direttamente il confronto dopo aver sollecitato la Regione a definire una strategia condivisa. Venerdì 30 ottobre, dalle 14 alle 18, l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ospiterà gli Stati Generali del vino promossi da Cia Agricoltori Italiani del Piemonte. Un momento di confronto su produzioni, mercati, strategie e prospettive di un comparto che sta attraversando una fase di forte difficoltà e che necessita di scelte tempestive e di una programmazione capace di guardare ai prossimi dieci anni.

All’iniziativa hanno aderito tutte le Organizzazioni e i Consorzi più rappresentativi del comparto vitivinicolo piemontese, insieme a numerose rappresentanze istituzionali e politiche e a una significativa presenza di produttori: «Una partecipazione ampia – sottolinea in una nota Cia Piemonte e Valle d’Aosta - che testimonia la necessità condivisa di affrontare con franchezza le criticità del settore e individuare soluzioni concrete».

Cia Piemonte ha assunto l’iniziativa riconoscendo l’urgenza di aprire un confronto franco e costruttivo tra tutte le parti interessate, dopo aver inutilmente sollecitato la Regione Piemonte a promuovere un momento di discussione organica sul futuro del vino. La Regione sarà comunque presente al tavolo attraverso la Direzione Agricoltura e Cibo, cui spettano le scelte di programmazione più importanti per il comparto.

I lavori si svolgeranno nell’Aula Magna dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, dalle 14 alle 18.

Dopo i saluti istituzionali, la situazione del comparto vitivinicolo in Piemonte verrà illustrata da Tiziana Sarnari, responsabile dell’Ufficio Indicazioni geografiche di Ismea, Michele Fino, professore ordinario dell’Università di Scienze Gastronomiche e Domenico Mastrogiovanni, rappresentante nazionale di Cia Agricoltori Italiani.

Alle 15.45 si terrà la tavola rotonda, moderata dal giornalista Roberto Fiori, con Paolo Balocco, direttore del settore Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte; Gabriele Carenini, presidente di Cia Piemonte e Valle d’Aosta; Claudio Conterno, rappresentante di Cia Piemonte e Francesco Monchiero, presidente di Piemonte Land.

A seguire, sono previsti gli interventi dei partecipanti. Le conclusioni saranno affidate a Cristiano Fini, presidente nazionale di Cia Agricoltori Italiani. Il coordinamento degli interventi sarà curato dal giornalista Osvaldo Bellino.

Duro il richiamo del Gruppo Viticoltura di Cia alla politica: «La situazione è peggiorata e non consente più tentennamenti. Le vigne non sono un rubinetto da chiudere o aprire all'occorrenza. Ci aspettiamo che la Regione prenda decisioni chiare». L'invito finale di Cia è quello di cogliere questa crisi come un'opportunità per riprogrammare il comparto a lungo termine, tenendo conto dei tempi della natura e delle specificità dei diversi territori. «I tavoli di consultazione sono importanti e utili, ma alla fine è la politica che deve decidere. Il momento che sta attraversando il vino non consente più tentennamenti».