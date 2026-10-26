E' Tommaso Gheduzzi il nuovo consigliere di Banca di Asti al posto di Rasero

Si completa il Consiglio di amministrazione di Banca di Asti: oggi, lunedì. il Cda della Fondazione Cassa di risparmio ha indicato in Tommaso Gheduzzi il consigliere che andrà a coprire il posto lasciato liberto da Maurizio Rasero, dopo le due dimissioni il 15 settembre.

Gheduzzi sarà proposto all'assemblea dei soci che si riunirà lunedì 2 novembre e che eleggerà presidente Maria Teresa Armosino.

"Tommaso Gheduzzi - spiega il presidente della Fondazione Livio Negro a nome del Cda - porta nel Consiglio competenze maturate nei pagamenti digitali e nell’evoluzione dei modelli di business bancari. Il suo ingresso introduce inoltre un profilo giovane, con esperienze nei segmenti più avanzati della finanza e una sensibilità particolarmente attenta ai cambiamenti in atto, contribuendo ad arricchire ulteriormente una compagine già caratterizzata da elevata professionalità".

Laureato con lode in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino, con Double Degree presso la Universitat Politècnica de Catalunya di Barcellona, Gheduzzi vanta una significativa esperienza nei servizi finanziari, maturata tra banca, consulenza direzionale, istituto di moneta elettronica e fintech

Attualmente è, all’interno di una primaria azienda fintech, responsabile della gestione e della realizzazione di progetti tecnologici per clienti del settore bancario e finanziario

In precedenza ha ricoperto ruoli di responsabilità in un importante operatore italiano nei servizi di pagamento e istituto di moneta elettronica vigilato dalla Banca d’Italia, e ha lavorato per nove anni nella practice Financial Services di PwC, fino al ruolo di Senior Manager.

Al percorso professionale si affianca la conoscenza della realtà economica e sociale astigiana: Gheduzzi è cresciuto ad Asti, dove ha completato gli studi superiori, e mantiene un legame attivo con il territorio anche attraverso il proprio coinvolgimento in un’attività imprenditoriale locale.