Nuovi itinerari, una mappa e esperienze: così Canelli vuole richiamare più turisti

Proposte e itinerari inediti legati a Canelli. La sindaca: "Canelli custodisce una vera e propria città sotterranea". La presidente dell'Enoteca: "La sfida è trasformare le nostre eccellenze storiche e vinicole in esperienze autentiche"

Canelli si rifà il look turistico e punta su un'accoglienza sempre più completa, accessibile e internazionale. Grazie alla sinergia tra l’Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana, la Strada del Vino e dll'Olio Astesana con la collaborazione del Comune sono stati presentati tre nuovi strumenti che cambieranno il modo di scoprire questo straordinario angolo di Piemonte, cerniera tra Alta Langa e Monferrato Astigiano.

Il progetto punta sulla collaborazione tra istituzioni, operatori e realtà impegnate nella valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e paesaggistico. Nello specifico prevede nuovi pacchetti turistici esperienziali, sviluppati in collaborazione con il tour operator Love Monferrato (by LoveLanghe): proposte e itinerari inediti legati a Canelli, concepiti per trasformare le peculiarità del territorio in occasioni concrete di scoperta e fruizione turistica. A questi si affianca la nuova mappa turistica del territorio del Canelli DOCG, realizzata da Astesana – Strada del Vino, dell'Olio e del Cibo per valorizzare l'area di produzione di una delle denominazioni più rappresentative del patrimonio vitivinicolo locale, profondamente legata alla coltivazione dell'uva Moscato. Completa il progetto la nuova cartina turistica della città di Canelli, uno strumento aggiornato e dedicato alla scoperta del centro urbano e delle sue attrattive, nato dalla collaborazione tra l'Enoteca Regionale, il Comune di Canelli e l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

"Canelli custodisce una vera e propria città sotterranea - spiegano la sindaca Roberta Rosa Giovine e l’assessora al Turismo Paola Bottero - LeCattedrali Sotterranee UNESCO e il circuito Canelli Ipogea si stanno svelando poco alla volta. Ma il vero valore sono le persone e le relazioni che si creano: c rediamo in un turismo fatto anche di piccole esperienze, costruite insieme da chi vive e lavora qui: sono queste a creare relazioni che durano, e sono le relazioni a rendere un’offerta sostenibile e a generare valore per le attività del territorio. V ogliamo un turismo sostenibile che spinga il visitatore a tornare per scoprire ciò che ha lasciato in sospeso". Un obiettivo condiviso da Nadia Isnardi, neoeletta presidente dell’Enoteca Regionale di Canelli e dell'Astesana: "La sfida è trasformare le nostre eccellenze storiche e vinicole in esperienze autentiche, consolidando l'Enoteca come punto di riferimento per l'accoglienza". Per Stefano Chiarlo e Beppe Giordano, vertici di Astesana: "Il vino è il filo conduttore del nostro racconto. Fare rete e presentarsi come un sistema unito è l'unico modo per dare forza alle nostre eccellenze e generare ricadute economiche durature su tutto il territorio". E illustrando poi la nuova mappa della città aggiungono: " La nuova mappa del territorio del Canelli DOCG nasce proprio con questa ambizione: offrire uno strumento di conoscenza e orientamento, capace di mettere in evidenza l'identità di un'area di grande pregio e le opportunità che può esprimere dal punto di vista turistico".



