Fiorini, Ad Banca di Asti: "Con questo accordo investiamo nelle competenze"

"Un risultato che conferma la volontà di Banca di Asti di affrontare le sfide del settore bancario con responsabilità, equilibrio e attenzione alle persone, coniugando l'evoluzione del modello organizzativo con la valorizzazione delle professionalità, l'ingresso di nuove competenze e il rafforzamento della capacità di servizio a famiglie e imprese": c'è soddisfazione nelle parole dell'Ad di Banca di Asti, Roberto Fiorini, sulla conclusione della vertenza per i 165 prepensionamenti.

La firma è arrivata venerdì mattina, dopo che i sindacati si erano opposti alla prima ipotesi, che prevedeva un numero ridotto di nuove assunzioni. L'accordo prevede a fronte di 165 uscite volontarie (di cui 23 legate al normale raggiungimento dei requisiti pensionistici), l'80 per cento di nuove entrate di cui il 50% già nel 2027 e il resto entro il 2029.

"Una scelta concreta che testimonia la volontà di investire nel futuro, favorendo l'ingresso di giovani talenti e nuove professionalità, senza disperdere il patrimonio di esperienza e competenze che da sempre rappresenta uno dei principali punti di forza della Banca - nota Fiorini - Desidero ringraziare le Organizzazioni sindacali per il confronto serio e costruttivo che ha consentito di raggiungere un'intesa equilibrata, capace di coniugare le esigenze delle persone e quelle dell'Azienda. Stiamo lavorando a un Piano Strategico Triennale ambizioso, che punta a rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento attraverso investimenti in tecnologia, innovazione, competenze e qualità del servizio. Questo accordo costituisce una delle condizioni per realizzare tale percorso. Vogliamo una Banca che sappia evolvere, attrarre nuove generazioni di professionisti e offrire opportunità di crescita a chi già lavora con noi. Una Banca moderna, competitiva e sempre più vicina ai territori, che continui a riconoscere nelle persone il vero motore del proprio sviluppo".

In una nota dell'azienda si afferma che "per Banca di Asti, questo percorso rappresenta un'opportunità per rafforzare ulteriormente il proprio modello di banca del territorio, investendo nelle competenze e liberando nuove energie da dedicare alla consulenza, alla relazione con i clienti e al sostegno dell'economia reale. Un'intesa che non segna soltanto la conclusione positiva di un confronto, ma soprattutto l'inizio di una nuova fase di sviluppo, da costruire insieme, con fiducia, responsabilità e una visione condivisa del futuro".