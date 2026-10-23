Banca di Asti: c'è l'accordo su 165 prepensionamenti

Con una trattativa lampo alla Banca di Asti si è chiusa la vertenza sui prepensionamenti: questa mattina è stato siglato un accordo con i sindacati che disciplina le uscite volontarie attraverso il Fondo di Solidarietà di settore. L'accordo prevede un massimo di 165 uscite.

Sotto al documento da parte sindacale le firme di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin. Nell'accordo si precisa che potranno accedere alle uscite anticipate coloro che hanno già maturato o matureranno i requisiti per la pensione INPS entro il 1/7/2027 e che matureranno il diritto all'erogazione della pensione INPS dopo l' 1/7/2027 e non oltre il 1/01/2030.

"Le domande di accesso alle prestazioni del fondo dovranno essere presentate entro il 31/12/2026, mentre le uscite avverranno il 01/07/2027, fatta eccezione per alcune limitate figure professionali (che rivestono competenze non replicabili nel breve periodo), per le quali potrà essere concordata con l'Azienda un'uscita entro il 01/12/2027".

A tutti coloro che aderiranno "saranno garantite le agevolazioni previste per i dipendenti della Banca fino alla maturazione della pensione come i rapporti bancari, previdenza complementare ed integrativa e assistenza sanitaria integrativa".

Affrontata anche la questione su cui in un primo tempo la trattaiva si era incagliata e cioè la sostituzione dei dipendenti in uscita. Nel testo si legge che "le uscite totali saranno compensate da nuove assunzioni a tempo indeterminato nella percentuale di: 50% delle uscite entro il 31/07/2027; ulteriore 25% delle uscite nel triennio 27/29".