Banca di Asti sulle maglie granata del Torino calcio

Banca di Asti scende in campo e sceglie la maglia granata: l'istituto di piazza Libertà diventa Banca Ufficiale del Torino Football Club legando il proprio nome e la propria identità alla manica delle maglie della Primavera e della Prima Squadra Femminile granata.

Per Banca di Asti, da sempre punto di riferimento e motore propulsore del tessuto economico piemontese, questo accordo va ben oltre la semplice sponsorizzazione sportiva. Rappresenta la messa in pratica dei pilastri ESG (Environmental, Social, Governance) che guidano la visione dell'istituto: la promozione delle pari opportunità, attraverso il sostegno diretto al calcio femminile, e la valorizzazione del talento giovanile.

«Questa più che una sponsorship è una partnership - ha detto Roberto Fiorini Ad di Banca di Asti e per sua ammissone romanista - e non è solo una sfumatura lessicale ma significa che vogliano essere al vostro fianco nella crescita sportiva e non solo e spiega anche che tipo di Banca vogliamo essere, legata al territorio. Torino è la capitale del Piemonte e noi siamo un'importante realtà finanziaria ed è per questo che siamo qui". Ha continuato Fiorini: "Abbiamo scelto di sostenere in modo particolare i giovani e il calcio femminile perché crediamo che il talento debba avere sempre la possibilità di esprimersi, indipendentemente dall’età o dal genere. Per questo siamo orgogliosi di affiancare una società dalla grande tradizione come il Torino FC, che ha fatto della valorizzazione dei giovani una parte importante della propria identità».

Giulia Rossi, Responsabile dell’Ufficio ESG di Banca di Asti, ha aggiunto:«Sostenere il settore giovanile e il calcio femminile significa contribuire a creare opportunità, superare stereotipi e promuovere una cultura fondata sul rispetto e sull’inclusione. Per noi i principi ESG devono tradursi in scelte concrete: questa partnership ne è un esempio».

Cosa prevede l'accordo

L'accordo vedrà Banca di Asti attiva non solo dentro i campi da gioco, ma anche nella vita quotidiana dei sostenitori granata. Saranno infatti realizzati prodotti bancari ad hoc dedicati ai tifosi e promozioni esclusive pensate per le famiglie del settore giovanile maschile e femminile del Torino FC.

Soddisfazione espressa anche da Lorenzo Barale, Direttore Commerciale del Torino FC, che accoglie con entusiasmo l'ingresso della banca: "Siamo molto felici di iniziare questo percorso con Banca di Asti, una realtà così fortemente radicata sul territorio piemontese. Sponsorizzare il settore giovanile significa investire sul futuro, così come collaborare con la nostra squadra femminile è segno di inclusione e responsabilità sociale, punti fondamentali per una parità sempre maggiore".