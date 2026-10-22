Poste Italiane, SLC CGIL ad Asti chiede il passaggio al full-time per i lavoratori del Centro logistico di Cuneo

Lavorano nel centro logistico di Poste Italiane De Gasperi a Cuneo, ma oggi pomeriggio, giovedì, sono venuti fino ad Asti per portare la loro rivendicazione davanti alla Direzione di Poste Italiane RAM 2 da cui la loro area dipende. La richiesta di questi lavoratori va avanti da almeno due anni: chiedono la trasformazione del contratto part-time a 18 ore (prevalentemente notturne) ad orario a tempo pieno. La maggior parte di loro arriva da fuori regione o da Torino, facendo il pendolare tutti i giorni, e sostenere il costo della vita con uno stipendio di poco più di 800 euro mensili (1.000 con la maggiorazione notturna) non è facile. L'affitto, il carburante sempre più costoso, le bollette. Un'impresa sempre più ardua arrivare alla fine del mese.

Il presidio è stato promosso da SLC CGIL Piemonte che sostiene la rivendicazione. La Camera del Lavoro di Asti si è affiancata alla protesta partecipando al presidio con il segretario generale Beppe Morabito e i segretari della altre categorie.

«La mobilitazione nasce dalla necessità di dare risposte concrete a lavoratrici e lavoratori che, a oltre due anni dall’assunzione, attendono ancora un adeguamento del proprio orario di lavoro - spiega Nunzia Mastrapasqua, segretaria Slc Cgil Piemonte - Una richiesta che trova fondamento anche nelle esigenze operative del centro e nella necessità di garantire un’organizzazione del lavoro adeguata ai volumi di attività e alle necessità del servizio. Se il centro ha bisogno di personale, è necessario che Poste Italiane valorizzi chi ogni giorno contribuisce al suo funzionamento, riconoscendo condizioni contrattuali e retributive adeguate. Il part-time, in queste condizioni, limita il reddito dei lavoratori e rende sempre più difficile affrontare il costo della vita. Con il presidio di oggi abbiamo voluto richiamare l’attenzione dell’azienda su una situazione che non può più essere rinviata. Non chiediamo privilegi, ma equità, dignità del lavoro e coerenza tra le esigenze produttive dichiarate e le condizioni contrattuali applicate al personale».

Non è la prima volta che i dipendenti di Poste Cuneo part-time si mobilitano. Sempre con il supporto di Slc Cgil si erano riuniti più di una volta davanti al centro logistico cuneese, ma se non otterranno risposte, sono disposti a portare la protesta fino ai livelli regionali più alti. Poste Italiane ha annunciato lo scorso luglio la stabilizzazione di circa 100 posizioni part-time in tutta Italia. Troppo poche per soddisfare tutte le richieste di Cuneo e del Piemonte.

«Chiediamo a Poste Italiane di aprire un confronto concreto, assumere impegni precisi e definire tempi certi per la trasformazione a full-time dei contratti degli addetti del Centro logistico postale di Cuneo - aggiunge Mastrapasqua - La qualità del servizio postale passa anche attraverso il riconoscimento del lavoro di chi lo garantisce ogni giorno. Per questo continueremo a sostenere le rivendicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori, affinché alle richieste avanzate seguano finalmente risposte concrete».