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Banca di Asti: è Maria Teresa Armosino la nuova presidente

L'indicazione ufficiale da parte del Cda della Fondazione. Resta da definire un nuovo consigliere della Banca

Fulvio Lavina

Fulvio Lavina

22 Ottobre 2026 10:00:32

Banca di Asti: è Maria Teresa Armosino la nuova presidente

Maria Teresa Armosino

Maria Teresa Armosino è la nuova presidente della Banca di Asti. E' stata indicata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti (presidente Livio Negro) in vista dell’assemblea degli azionisti che si terrà il 2 novembre nell'auditorium della Banca.

La decisione, che era nell'aria, "si inserisce - è spiegato in una nota della Fondazione - nel percorso avviato nei mesi scorsi dalla Fondazione per accompagnare la Banca in una nuova fase del proprio sviluppo, attraverso una governance capace di coniugare competenze professionali, esperienza, conoscenza del territorio e capacità di affrontare le sfide poste dall’evoluzione del sistema bancario".

Maria Teresa Armosino, già membro del Consiglio di Amministrazione della Banca di Asti dallo scorso aprile, è avvocato cassazionista, ha maturato una consolidata esperienza nel diritto commerciale e societario, nella governance d’impresa e nelle operazioni straordinarie, prestando attività di consulenza e assistenza a primarie istituzioni e operatori del settore bancario e finanziario, oltre che a fondazioni bancarie. È stata inoltre Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con competenze anche in materia creditizia e finanziaria, e componente delle Commissioni parlamentari Finanze e Bilancio. E' stata presidenza della Provincia di Asti, presidenza dell’ATL di Asti e consigliere di Astiss.

Resta ancora da definire chi entrerà nel Cda al posto di Maurizio Rasero come consigliere: il nome che corcola è quello di Roberto Rubba, assicuratore, vicepresidente di Pitagora e rettore di Tanaro.

Nella nota il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti "rivolge un ringraziamento al Presidente uscente Maurizio Rasero per l’impegno, la disponibilità e il contributo assicurato alla Banca e il senso istituzionale dimostrati nello svolgimento del proprio incarico".

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