L'Asl ha un nuovo direttore sanitario: è Lucia Perdizini, arriva dall'Asl di Modena

Lucia Pederzini è il nuovo direttore sanitario dell’ASL AT. Subentra a Barbara Caimi, che ha rassegnato le dimissioni per avvicinarsi alla famiglia e ai suoi quattro figli.

Pederzini è attualmente responsabile sanitario dell’Ospedale di Vignola, nell’AUSL di Modena: “porta ad Asti un’esperienza di oltre vent’anni nella gestione e nell’organizzazione dei servizi sanitari, con particolare attenzione ai percorsi chirurgici, alla specialistica ambulatoriale e al governo delle liste d’attesa”, spiega Giovanni Gorgoni, direttore generale dell’Asl AT.

Laureata e specializzata con lode all’Università di Modena e Reggio Emilia, 52 anni, Pederzini ha completato la formazione con un master universitario di secondo livello in Management dei servizi sanitari per le funzioni di direzione all’Università di Bologna e con un corso di perfezionamento in management per la direzione di strutture complesse.

Dal 2022 dirige la Struttura complessa Gestione Operativa Percorsi Chirurgici dell’AUSL di Modena, dopo averne assunto la responsabilità come facente funzione nel 2020. In questo ruolo ha coordinato la programmazione delle attività nei quattro ospedali aziendali di Carpi, Mirandola, Vignola e Pavullo, occupandosi dell’organizzazione dei percorsi, dell’utilizzo delle sale operatorie e del monitoraggio dei tempi d’attesa. Ha inoltre seguito progetti di collaborazione tra ospedali pubblici e strutture private accreditate per favorire la presa in carico dei pazienti e l’impiego delle risorse disponibili.

Alla gestione dei percorsi chirurgici ha affiancato la direzione, come facente funzione, della struttura dedicata alle attività di specialistica ambulatoriale, con responsabilità sulla programmazione dell’offerta e sull’accesso alle prestazioni a livello provinciale. Un impegno sviluppato anche attraverso il confronto tra cure primarie, medici di medicina generale, specialisti e direzioni ospedaliere.

Dal febbraio 2025 è responsabile organizzativo del Programma unico degli screening oncologici provinciali e partecipa al tavolo regionale di coordinamento. In questo ambito ha contribuito alla revisione dell’organizzazione, rafforzando il coordinamento delle attività e definendo ruoli e responsabilità dei professionisti coinvolti nei percorsi di prevenzione.

Il suo percorso professionale ha preso avvio nella Direzione medica di presidio dell’AUSL di Modena, dove ha contribuito allo sviluppo e all’attivazione del nuovo Ospedale civile di Baggiovara, aperto nel 2005. Dal 2007 al 2020 ha lavorato nella Direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, assumendo incarichi di crescente responsabilità nell’organizzazione delle attività chirurgiche e ambulatoriali. Ha seguito la gestione di sale operatorie, ambulatori, robotica, endoscopia e radiologie, lavorando sull’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse, sulla sicurezza e sulla continuità dei percorsi assistenziali.

“Accolgo con entusiasmo e impegno questa stimolante opportunità, che mi consentirà di conoscere una nuova realtà professionale e di contribuire alla realizzazione dei progetti aziendali, tra i quali il nuovo Ospedale della Valle Belbo”, dichiara Lucia Pederzini.

Il nuovo Direttore sanitario prenderà servizio all'Asl AT il 9 novembre.